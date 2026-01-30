'Push!', un canto a la paz inspirado en Simon Gronowski, el niño que escapó del tren de la muerte

Hay historias increíbles como la de Simon Gronowski, pianista belga y abogado que escapó por los pelos de morir en Auschwitz. El tren que le trasladaba al campo de concentración desde Bélgica, donde residía, fue atacado por la resistencia y algunos pudieron escapar cuando se abrió la puerta del vagón de ganado en el que viajaban. Su madre le salvó empujándole fuera cuando el tren empezaba a ponerse en marcha de nuevo. Ni ella ni su otra hija no pudieron seguirle. Nunca más supo de ellas.

Su historia, que explicó en el libro 'Simon, l'enfant du 20e convoi' fue utilizada por el compositor británico Howard Moody para crear una ópera participativa. Este domingo regresa al Teatre La Farándula de Sabadell tras el éxito obtenido en su estreno el año pasado. "Todavía tengo pesadillas de la Gestapo periguiéndome. A los 11 años los nazis mataron a mi madre y mi hermana. Mi historia me hace pensar siempre en los niños víctimas de las guerras, pero esta obra es un canto a la esperanza. Nunca hay que desanimarse. Es importante hablar de lo ocurrido, no olvidar", señala en una conversación telefónica Gronowski, que tiene 94 años muy bien llevados.

"Hoy sigue habiendo niños que sufren a causa de las guerras. Para superar el dolor hay que ser valiente y creer en un futuro mejor. Yo tengo fe en el futuro porque creo en la bondad del ser humano". Para él, el hecho que hubiera gente de la resistencia que arriesgando sus vidas ayudara a escapar judíos que iban directos a las cámaras de gas en el tren de la muerte es una prueba suficiente. Y que el guardia del centro de deportación en Malinas que les obligó a subir a aquel tren se arrepintiera y quisiera su perdón, es otra señal. "El camino del odio no lleva a ningún lado. Es una enfermedad. Toda la vida he luchado contra el fascismo, el racismo, el antisemitismo". No es casual que fuera abogado. "Es una profesión que me ha permitido ayudar a la gente y que ha dado sentido a mi vida. El Estado de Derecho y el Derecho Internacional son claves para defender la democracia".

La caserna Dossin en Malinas, reconvertida en un museo, un memorial y un centro de documentación sobre el holocausto y los derechos humanos, fue el principal cuartel de deportación en Bélgica. Desde allí salieron más de 25.000 judíos y cientos de gitanos hacia el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau entre 1942 y 1944.

Mensaje de esperanza

Gronowski no quiere entrar a analizar la deriva autoritaria de Trump en EEUU o del zar Putin, instalado en el poder desde hace varios lustros. "No hago política, pero estoy en contra de todo aquello que impida la paz y la fraternidad", indica. 'Push!' puede resonar hoy más que nunca, especialmente porque lleva un mensaje de esperanza. "Esta ópera es una buena forma de llegar a las nuevas generaciones", dice Gronowski, que ha ido a menudo a hablar en escuelas, tanto en Bélgica, como en Alemania y América. Su historia nunca deja de sorprender. "Yo escapé de aquel tren. Aquello fue un milagro porque estaba condenado", recuerda.

Su historia, que explicó en el libro 'Simon, l'enfant du 20e convoi' fue utilizada por el compositor británico Howard Moody para crear una ópera participativa. Este domingo regresa al Teatre La Farándula de Sabadell tras el éxito obtenido en su estreno el año pasado. / Sergio Panizo

Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial se agarró a la música. "Mi hermana era una gran pianista. Yo aprendí a tocar el piano y el jazz me salvó, me agarré a él cuando me encontré solo en el mundo. Tocar el piano como hacía ella me aporto equilibrio y me dio fuerza. Nunca gané dinero como pianista pero tocar me infundió mucha moral y me aportó mucha felicidad".

Los negacionistas del Holocausto lo tienen crudo con él. Gronowski es uno de los supervivientes de aquel horror. Un simple empujón cambió su vida y ahora él empuja metafóricamete a otros a no repetir los crímenes del pasado y a trabajar por la paz.

Este domingo estará en Sabadell en las dos funciones previstas y también en las del lunes, en los dos pases para estudiantes de la ESO y de Bachillerato. Gronowski guarda muy buen recuerdo de la acogida de la ópera en Sabadell el año pasado. / Sergi Panizo

Cuatro funciones

Desde su estreno en 2016 en Inglaterra, 'Push!' se ha representado también en Noruega y Bélgica. En su país se estrenó en el Théatre de La Monnaie "y contó con la presencia de los reyes de mi país", recuerda orgulloso. Gronowski nunca se pierde una función. Este domingo estará en Sabadell en las dos funciones previstas y también en las del lunes, en los dos pases para estudiantes de la ESO y de Bachillerato.

Gronowski guarda muy buen recuerdo de la acogida de la ópera en Sabadell el año pasado. En esta ocasión Ferran Albrich interpretará a su personaje de Simon; Laia Frigolé a su hermana y Germán de la Riva, al guardia. Completan el reparto un coro formado por una cuarentena de niños y jóvenes del Conservatorio de la ciudad y del Institut Ferran Casablancas. Un pequeño coro de profesionales harán el papel de guardias. Completan el repartor un coro de unos ochenta cantantes adultos con intérpretes de diversas formaciones corales vallesanas -la Coral Belles Arts de Sabadell, Els Notes y el Coro Ohana del Conservatorio de música- y dieciséis músicos profesionales de la Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida por Manel Valdivieso.

De cara al futuro la Fundació Òpera Sabadell planea poder llevar esta ópera participativa a otros lugares de Catalunya invitando a participar a coros del lugar donde se montará la pieza.