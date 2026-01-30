Los premios Grammy 2026: horario, dónde ver la gala, presentador, lista de nominados y actuaciones

Los Grammy 2026, los grandes galardones de la Academia de la Grabación, se celebran la madrugrada (02.00 horas) de este lunes 2 de octubre en España (domingo 1 a las 20h en horario de la costa este de EEUU) en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68º edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.

La ceremonia de los premios la presentará el cómico Trevor Noah y se podrá seguir en Estados Unidos a través de la cadena CBS y en 'streaming' y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+. En España se podrá seguir la previa, con su protocolaria alfombra roja, en el canal de Youtube de la Academia de la Grabación y en live.grammy.com. A diferencia del año pasado, Movistar Plus+ no ofrece la gala de esta edición de los Grammy.

Actuaciones

La Academia ha confirmado ya numerosas actuaciones, entreellas la de Lady Gaga. Gaga actualmente está nominada a siete premios Grammy entre los que destacan las categorías más importantes como grabación y canción del año por el tema 'Abracadabra'; o álbum del año por su trabajo 'Mayhem'. La institución también ha anunciado que Justin Bieber regresaría a la gala, marcando la que será su primera actuación desde 2022, cuando actuó con Daniel Caesar y Giveon para interpretar su canción 'Peaches'. Además, Sabrina Carpenter interpretará algunos de sus temas en el escenario por segundo año consecutivo.

Otros artistas que también mantendrán presentaciones en esta 68ª edición de los premios son Addison Rae, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Lauryn Hill, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Slash, SOMBR, The Marías, entre otros.

Nominados a las principales categorías

Álbum del año

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny

'SWAG' - Justin Bieber

'Man's Best Friend' - Sabrina Carpenter

'Let God Sort Em Out' - Clipse, Pusha T y Malice

'MAYHEM' - Lady Gaga

'GNX' - Kendrick Lamar

'MUTT' - Leon Thomas

'CHROMAKOPIA' - Tyler, The Creator

Grabación del año

'DtMF' - Bad Bunny

'Manchild' - Sabrina Carpenter

'Anxiety' - Doechii

'WILDFLOWER' - Billie Eilish

'Abracadabra' - Lady Gaga

'luther' - Kendrick Lamar y SZA

'The Subway' - Chappell Roan

'APT.' - ROSÉ y Bruno Mars

Canción del año

'Abracadabra' (Lady Gaga) - Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt

'Anxiety' (Doechii) - Jaylah Hickmon

'APT.' (ROSÉ et Bruno Mars) - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter

'DtMF' (Bad Bunny) - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres

'Golden' ('KPop Demon Hunters') - EJAE y Mark Sonnenblick

'luther' (Kendrick Lamar avec SZA) - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington

'Manchild' (Sabrina Carpenter) - Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter

'WILDFLOWER' (Billie Eilish) - Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell

Revelación del año

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor álbum de pop vocal

'SWAG' - Justin Bieber

'Man's Best Friend' - Sabrina Carpenter

'Something Beautiful' - Miley Cyrus

'MAYHEM' - Lady Gaga

'I've Tried Everything But Therapy (Part 2)' - Teddy Swims

Mejor actuación de pop solista

'DAISIES' - Justin Bieber

'Manchild' - Sabrina Carpenter

'Disease' - Lady Gaga

'The Subway' - Chappell Roan

'Messy' - Lola Young

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

'Defying Gravity' ('Wicked') - Cynthia Erivo y Ariana Grande

'Golden' ('KPop Demon Hunters') - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

'Gabriela' - KATSEYE

'APT.' - ROSÉ y Bruno Mars

'30 For 30' - SZA y Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap

'Let God Sort Em Out' - Clipse, Pusha T y Malice

'GLORIOUS' - GloRilla

'God Does Like Ugly' - JID

'GNX' - Kendrick Lamar

'CHROMAKOPIA' - Tyler, The Creator

Mejor interpretación de rap

'Outside' - Cardi B

'Chains & Whips' - Clipse (Pusha T y Malice), con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

'Anxiety' - Doechii

'tv off' - Kendrick Lamar y Lefty Gunplay

'Darling, I' - Tyler, The Creator y Teezo Touchdown

Mejor álbum de R&B

'BELOVED' - GIVEON

'Why Not More?' - Coco Jones

'The Crown' - Ledisi

'Escape Room' - Teyana Taylor

'MUTT' - Leon Thomas

Mejor videoclip

'Young Lion' - Sade

'Manchild' - Sabrina Carpenter

'So Be It' - Clipse

'Anxiety' - Doechii

'Love' - OK Go

Mejor álbum de música global

'Sounds Of Kumbha' - Siddhant Bhatia

'No Sign of Weakness' Burna Boy

'Eclairer le monde - Light the World' - Youssou N'Dour

'Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)' - Shakti

'Chapter III: We Return to Light' - Anoushka Shankar featuring Alam Khan y Sarathy Korwar

