El Museo Diocesano de Barcelona reúne obras de Tiziano, Zurbarán, Goya y Sorolla en una exposición sobre la espiritualidad

El Museo Diocesano de Barcelona presenta la exposición ‘Habitar la luz. Beatus ille’, un recorrido expositivo que propone una lectura artística de la representación de lo espiritual y la vida contemplativa a lo largo de la historia del arte, desde el Renacimiento y el Barroco hasta la modernidad.

La exposición reúne obras de destacados maestros europeos de la pintura como Tiziano Vecellio, Zurbarán, Mattia Preti, Luca Giordano, Valdés Leal, Francisco de Goya o Joaquín Sorolla, procedentes de instituciones públicas y privadas, entre ellas el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Montserrat o la Fundação Gaudium Magnum de Portugal.

El Papa Paulo III, visto por Tiziano. / EPC

La comisaria de la muestra, la historiadora del arte Helena Alonso, ha explicado que la exposición quiere “hablar de los hombres y mujeres que decidieron vivir en otros tiempos y espacios para habitar esa luz a la que aspiran y en la que creen”. Asimismo, la muestra contrapone distintas maneras de “habitar esa luz” según las diferentes órdenes religiosas y establece un diálogo con el retomado interés por lo espiritual, que se percibe en ámbitos culturales como la música o el cine.

En 2026 se conmemoran los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís, por lo que la orden franciscana es una de las representadas en la exposición. Entre las obras expuestas se encuentra ‘San Francisco recibiendo la Redoma Sagrada’ (c. 1665), de Juan de Valdés Leal. “Con esta pintura queremos mostrar cómo los franciscanos siempre fueron muy cercanos a la gente y cómo la vida mística y monacal no siempre es placentera, sino que también puede producir crisis personales profundas que llevan al límite”, ha subrayado Alonso.

El recorrido expositivo aborda también las reformas impulsadas por la Iglesia y las críticas que ha recibido en determinados momentos históricos. En ‘Retrato de Pablo III’ (c. 1545-1546), Tiziano representa a Alessandro Farnese, el pontífice que convocó el Concilio de Trento y aprobó la creación de órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas, como la Compañía de Jesús.

La crisis de la Iglesia a finales del siglo XVIII y principios del XIX está representada a través de la obra de Francisco de Goya con piezas de la serie de ‘Los Desastres de la guerra’, en las que el pintor refleja la inestabilidad social española provocada por la invasión francesa. En contraste, obras como ‘Estudiando el globo’ (1901) de José María Gallegos y Arnosa o ‘San Pedro Pascual’ (c. 1631-1640) de Francisco de Zurbarán reflejan la importancia de la Iglesia a nivel científico y cultural, entendiéndola como emprendedora de escuelas y universidades y guardiana del saber.

La exposición incluye asimismo obras de Luca Giordano, quien centra la atención en los pobres, los enfermos y los marginados. Entre ellas destacan escenas protagonizadas por una mujer noble que oculta su identidad por vergüenza tras caer en la pobreza, o la figura de un hombre herido acompañado de un niño, que apelan a la caridad y a las órdenes religiosas dedicadas al cuidado de los pobres y los más desfavorecidos.

La representación de la mujer también tiene un papel relevante en la exposición, con obras como ‘Estudio de monja’ (1919) de Sorolla, donde una religiosa dirige la mirada hacia el cielo, o ‘Santa Teresa de Jesús’ (s. d.) de Mattia Preti, en la que la santa aparece mirando la cruz. Estas piezas permiten reflexionar sobre el sentido y la motivación de la clausura femenina a lo largo de la historia.