Actor de 'Solo en casa'
Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"
"Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado", ha escrito el actor
Fallece Catherine O’Hara, la madre de Macaulay Culkin en ‘Solo en casa’ y de Winona Ryder en ‘Bitelchús’
El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en 'Solo en casa', se despidió este viernes con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película, la actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años.
"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en una publicación de Instagram.
En la misma, Culkin subió un montaje de dos fotografías, una de una escena de la película en la que ambos están mirándose frente a frente, y otra fotografía en el mismo ángulo pero ya de mayores.
La actriz canadiense, que también apareció en películas como 'Beetlejuice' y 'Best in Show', falleció en su casa de Los Ángeles (California, EEUU) después de una breve enfermedad, informó su representante.
Nacida en Toronto en 1954, O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la célebre comedia noventera navideña 'Solo en casa'.
- Nace la campaña 'Boicot a Spotify', que reúne a 80 creadores: de Clara Peya a Salvador Sobral
- Spotify responde a la campaña de boicot subrayando que no invierte en 'tecnología militar' ni crea música con IA
- Josh Safdie, director de ‘Marty Supreme’: 'Timothée Chalamet tiene una ambición formidable, y se va a comer el mundo
- Marta Belmonte ('Sueños de libertad'): 'Hay gente que opina y te hace daño en una producción y no puedes hacer nada
- Un clamor acusatorio, emotivo y lúdico por Palestina en el Palau Sant Jordi (y con Rosalía como invitada sorpresa)
- Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 1)': el amor no entiende de clases
- Lluís Llach: 'Los cantantes catalanes íbamos al Estado español como si fuéramos profetas
- Concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en directo