Actor de 'Solo en casa'

Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"

"Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado", ha escrito el actor

Fallece Catherine O’Hara, la madre de Macaulay Culkin en ‘Solo en casa’ y de Winona Ryder en ‘Bitelchús’

Macaulay Culkin se despide de O'Hara, su &quot;madre&quot; en 'Solo en casa': &quot;Mamá, te quiero&quot;

Macaulay Culkin se despide de O'Hara, su "madre" en 'Solo en casa': "Mamá, te quiero"

EFE

EFE

Washington
El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en 'Solo en casa', se despidió este viernes con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película, la actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en una publicación de Instagram.

En la misma, Culkin subió un montaje de dos fotografías, una de una escena de la película en la que ambos están mirándose frente a frente, y otra fotografía en el mismo ángulo pero ya de mayores.

La actriz canadiense, que también apareció en películas como 'Beetlejuice' y 'Best in Show', falleció en su casa de Los Ángeles (California, EEUU) después de una breve enfermedad, informó su representante.

Nacida en Toronto en 1954, O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la célebre comedia noventera navideña 'Solo en casa'.

TEMAS

Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"

