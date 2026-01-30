Luis Fernández, nombrado nuevo presidente de Universal Music Spain

Universal Music Spain, división de la multinacional Universal Music Group (UMG), ha anunciado este viernes el nombramiento de Luis Fernández como su nuevo presidente "con efecto inmediato". Cogiendo las riendas de Narcís Rebollo, actualmente presidente y director general de la agencia para artistas Global Talent Services (GTS), desde octubre de 2024 Fernández ya codirigía la compañía junto a la gerente general Alicia Arauzo, que ha anunciado su retiro tras 30 años de trabajo.

Según el comunicado oficial, desde su nueva posición será responsable del diseño e implementación de las estrategias creativas y comerciales de la compañía, centrándose en el continuo fortalecimiento del sólido plantel de artistas de la división, atrayendo y desarrollando nuevos talentos y ampliando su alcance internacional. Tendrá su base en Madrid y reportará directamente a Jesús López, consejero delegado de Universal Music Latinoamérica y Península Ibérica.

Fernández fundó en 2014 el sello independiente Sonido Muchacho, que rápidamente creció como referente en el ámbito de la música alternativa y fue responsable del lanzamiento entre otros de la banda Carolina Durante.

Ya en 2019 comenzó a trabajar con Universal, hasta que en 2022 se incorporó primero a la división de Management y A&R de la compañía y, en 2023, llegó a la dirección del departamento de A&R y Creativo, como previo paso a asumir la codirección con Arauzo.