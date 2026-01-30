El local de ensayo de Jarabe de Palo en Barcelona, a la venta

El local de ensayo de Jarabe de Palo en Barcelona está a la venta por más de medio millón de euros, según informa el portan inmobiliario 'Idealista'. Un inmueble de 567 metros cuadrados situado en la calle Arenys de la capital catalana, en el distrito de Horta-Guinardó. Ahí el grupo que lideró Pau Donés, fallecido hace más de cinco años (9 de junio de 2020), escribió parte de su legado. También otras bandas y artistas han trabajado en este espacio. Según 'Idealista', por ahí han pasado Manolo García o el grupo Elefantes.

El local, de dos plantas, cuenta con cuatro dormitorios dobles, cocina, cuatro baños y un aseo, además de un estudio de grabación y una oficina con dos espacios y un almacén con salida directa a la calle. Su precio exacto es de 549.000 euros (según la inmobiliaria el precio al que se puso originalmente a la venta era de 600.000 euros) e 'Idealista' especifica que ahora mismo un 30% del espacio se encuentra en alquiler pero que estos contratos "vencerán a corto plazo".