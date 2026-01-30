El libro más escandaloso de Nick Cave, ahora en formato serie 

En el momento de su lanzamiento, allá por 2009 (en 2018 en España, vía Malpaso), la segunda novela del 'rocker' Nick Cave causó las reacciones más diversas y, a veces, adversas. 'La muerte de Bunny Munro' era el monólogo interior de un personaje amoral, misógino, despreciable, especie de encarnación extrema de la 'cultura lad' de los primeros dos mil. Algunos disfrutaron de la hiriente caricatura, otros se escandalizaron con las escenas de sexo malsanas (sobre todo, la violación a una mujer con sobredosis de heroína)… y todavía no se sabe qué piensan las aquí cosificadas a placer Avril Lavigne y Kylie Minogue, a quienes Cave acabó pidiendo disculpas públicamente en la radio británica, quién sabe si con ironía.

Según dice el propio Cave, al menos cuatro productoras diferentes habían intentado trasladar el libro a la pantalla, pero nadie quería hacer del protagonista, ese tipejo de tendencias sociópatas que se cree divertido cuando no lo es. Se acabó atreviendo Matt Smith, el undécimo Doctor Who y el joven Duque de Edimburgo de 'The Crown', en una miniserie de ocho episodios que mañana viernes, día 30, llega por fin a España a través de SkyShowtime.

Menos amoralidad

A principios de los dos mil, Bunny Munro (Smith) es un vendedor de cosméticos de puerta en puerta que aprovecha sus viajes de trabajo para calmar su adicción al sexo con prostitutas y camareras. Aquejada de depresiones por estas infidelidades, su esposa Libby (Sarah Greene) acaba colgándose de las cortinas, lo que deja a Bunny solo con el hijo de 11 años de ambos, el curioso, triste Bunny Jr. (revelación Rafael Mathé), al que no sabe cómo cuidar, pero que sabe que no quiere perder. En mitad de una amenazadora visita de servicios sociales, se escabulle con él al coche y se lo lleva de 'road trip' por Sussex en el momento en que un misterioso personaje con cuernos de plástico está atacando a mujeres por esa zona.

Cave escribió esta historia, en principio, como una película que debía dirigir John Hillcoat, quien ya lleva tres largos basados en sus guiones, 'Ghosts… of the civil dead' (1988), 'La propuesta' (2005) y 'Lawless' (Sin ley) (2012), y que ha contado con música de Cave (y amigos) en 'To have & to hold' (1996) y 'La carretera' (2009). Pero su traslado a la pantalla ha acabado cogiendo forma de miniserie escrita por Pete Jackson, creador de la aplaudida 'Somewhere boy', y dirigida por la sueca Isabella Eklöf, autora de grandes episodios de 'Servant' e 'Industry'.

Como puede verse, ni guionista ni directora provienen de series precisamente tímidas, pero Bunny Munro llega a la televisión con los colmillos algo limados, quizá por miedo a que el espectador no quisiera estar de viaje con él más de media hora. Como en tantas series actuales, el sexo se sugiere más que se muestra. Y Munro es, ya desde el principio, un personaje con remordimientos, acosado por 'flashbacks' de tiempos mejores de una relación amorosa que no fue capaz de conservar.

Un padre y un hijo

"Es importante contar historias que resulten desafiantes y difíciles y polarizantes, y pensé que esta sería todas esas cosas", decía hace unos meses Matt Smith en 'The Guardian'. "Pero en realidad, en el fondo, es sobre un padre y un hijo, y es realmente preciosa". En esta versión se puede entender que Bunny Jr. sienta admiración por Bunny Sr., un tipo realmente atractivo, bueno en su trabajo y a veces genuinamente divertido, como cuando se marca improvisados movimientos de kárate al estilo del Nicolas Cage de 'Corazón salvaje'. El joven actor Rafael Mathé sabe defenderse frente a Smith y se mueve con comodidad por un terreno emocional complicado.

Cave ha aprobado sin problemas esta versión de su obra. Aparece como productor ejecutivo y firma la música original a junto a su inseparable Warren Ellis. En la banda sonora se cuela, además, algún tema de los Bad Seeds, como también de The Cure ('A forest', en su mejor utilización desde 'Corazones rotos'), The Kills, The Fall o la citada Kylie Minogue, que por 2003, cuando se desarrolla la acción, llevaba meses y meses en el Top 40 con esa 'Can't get you out of my head'. La serie es, en cierto modo, incluso un proyecto familiar: la mujer de Cave, la diseñadora de moda Susie Cave, contribuyó al vestuario a través de su ya extinta marca The Vampire's Wife.