Julio Iglesias, hoy en directo: última hora sobre el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía y la estrategia de defensa del cantante

Carlos AlcarazRosalíaViento CatalunyaPilar AlegríaFuneral AdamuzRodaliesBarcelonaConcierto PalestinaCáncerIryoElecciones Aragón
Barcelona
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente, y que salió a la luz el pasado 5 de enero tras la publicación de una investigación publicada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021. El cantante ha comenzado una ofensiva legal para depurar responsabilidades y restaurar su imagen.

A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.

