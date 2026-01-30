En Directo
Julio Iglesias, hoy en directo: última hora sobre el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía y la estrategia de defensa del cantante
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente, y que salió a la luz el pasado 5 de enero tras la publicación de una investigación publicada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021. El cantante ha comenzado una ofensiva legal para depurar responsabilidades y restaurar su imagen.
Vaitiare felicita a Julio y se arrepiente de su libro: "Cometí un gran error"
Vaitiare Bandera, pareja de Julio Iglesias entre los años 1983 y 1989, ha mostrado públicamente su apoyo al cantante tras conocerse el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía. Aunque en el pasado era ella la que encabezaba las acusaciones de supuesta agresión sexual por parte del cantante en su libro 'Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias', en la actualidad, Vaitiare reconoce que está muy arrepentida: "Cometí un gran error".
"Estoy muy feliz de que la Fiscalía Española haya archivado definitivamente el caso de la supuesta demanda contra Julio Iglesias. Yo nunca creí en estas acusaciones", ha escrito en Instagram. "Ha sido muy injusto lo que los medios de comunicación han dicho sobre Julio Iglesias y el daño irreparable que le han causado. Tuvimos un amor espectacular y precioso a lo largo de los años", añade.
Julio Iglesias tendría "grabaciones"
Según 'OkDiario', el cantante sostiene que dispone de pruebas y testigos que indicarían que se ofreció dinero a varias de sus empleadas para que presentaran denuncias por agresión sexual en su contra.
Cristina Gallardo
La defensa de Julio Iglesias insiste ante la Fiscalía para acceder a las acusaciones
La defensa del cantante ha presentado un nuevo escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que insiste en tener acceso a la denuncia presentada y apunta a la posibilidad, "sin presumir nada de antemano" de que se haya podido cometer "un posible delito de denuncia falsa, este sí en España".
El escrito, remitido a la atención del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recuerda que una circular interna de la Fiscalía de 2020 establece que los fiscales "no pueden declarar secretas las actuaciones", a lo que se suma que "no existe ninguna Ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones procesales, o preprocesales, desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él".
Así, la defensa incide en que las denunciantes "incluso habrían concedido entrevistas" a los medios que dieron en primicia la denuncia -elDiario.es y Univisión- "difundiendo los hechos que, siendo falsos, causaban un grave daño reputacional" al cantante, algo que según esta parte "se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar, de esperar al resultado de la investigación, manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas, decidieron orquestar una campaña mediática" contra el artista español.
Cristina Gallardo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de "vínculo relevante" con España
España no es competente para investigar la denuncia por delitos de trata y agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias, según ha concluido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha firmado un decreto de archivo "por falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y, por tanto, de la propia Fiscalía "para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados". El criterio decisivo es "la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe".
"Notifíquese el presente Decreto al denunciante a los efectos oportunos, haciéndole saber que no produce efectos de cosa juzgada, por lo que podrá reproducir su denuncia ante los órganos judiciales", agrega la resolución dada a conocer este viernes, que firma la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. No obstante, se trata de una opción con poco recorrido si la propia Fiscalía no la apoya al entender que España carece de jurisdicción para analizar la denuncia presentada por las exempleadas del artista en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.
Iglesias publica conversaciones de las denunciantes
Julio Iglesias ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente ha recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece querer demostrar su inocencia.
"La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", señala el cantante en un comunicado que incluye en su perfil junto a capturas de pantalla de esos mensajes. Dice que Instagram es el "único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", después de que la Fiscalía española no le permitiera ejercer su defensa en el procedimiento que se ha iniciado en este país.
Más denuncias de extrabajadores
Ahora se conoce que hay otros exempleados que ya comenzaron acciones legales contra Julio Iglesias en 2020. Tres exempleados que trabajaron durante años en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) también interpusieron una demanda contra el cantante por considerar que sus despidos, durante la pandemia, fueron improcedentes y sin las garantías laborales correspondientes. ElDiario.es, que publicó en exclusiva la denuncia de las dos exempleadas contra el cantante, ha compartido también la batalla legal que Rogelio y Eleuterio Villanueva, hermanos dominicanos que trabajaron durante décadas en la villa del cantante, iniciaron en el año 2020 y que, seis años después, sigue abierta.
Cristina Gallardo
¿Se sentará Julio Iglesias ante un juez en España?
Antes de investigarle, la Fiscalía debe decidir si es competente. ¿Puede un español ser sentado ante un juez en España cuando los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen se han cometido fuera del país, y además presuntamente contra víctimas no españolas? Esto es lo que se trata de establecer en este momento. Superar este primer escollo es lo que determinará si comienza realmente o no una investigación de carácter penal contra el famoso artista.
Julio Iglesias niega que la Audiencia Nacional pueda investigar la denuncia
Julio Iglesias ha pedido este lunes el archivo de la investigación abierta contra él por abusos sexuales por "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles, y, en consecuencia, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".
El artista solicita además tener acceso a las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia interpuesta contra él basada en el testimonio de dos mujeres, "una empleada del servicio doméstico y una compañera fisioterapeuta", tal y como reveló elDiario.es.
Ana Terradillos, "en shock" al conocer el caso de Julio Iglesias
El caso de Julio Iglesias ha conmovido a todo un país que admiraba al artista y ha provocado multitud de reacciones en el ámbito mediático. Ana Terradillos mostraba su opinión al respecto hace tan solo unos días en la cena de nominados de los Premios Iris celebrada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audovisual y aseguraba estar "en shock".
"Para estas cosas soy muy prudente", aseguraba la periodista, pero dejaba claro que está "siempre con las víctimas" aunque "utilizo mucho también lo de la presunción de inocencia, para todos".
En cuanto a las denuncias de las exempleadas del hogar, comentaba que "lo que me ha llamado mucho la atención como persona que hace información es lo polarizado de las opiniones que he estado leyendo y que he estado viendo, con un tema que no deja de ser algo que no es político".
Además, considera que un tema con tanta trascendencia mediática como esta "pasa factura", a pesar de que reconocía que se trata de "una investigación muy exhaustiva la que han hecho los compañeros de eldiario.es y Univisión porque son tres años de investigación".
Juan José Hidalgo (Air Europa): "Yo por Julio Iglesias doy la vida"
El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hildalgo, ha asegurado este viernes que daría "la vida" por el cantante Julio Iglesias, del que es amigo muy cercano desde hace muchos años.
Preguntado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, por si considera que se trata de una operación para desprestigiar a Julio Iglesias, Hidalgo ha declinado opinar, pues "para eso está la Justicia" y se trata de "él y de las personas que le han denunciado", y ha añadido que "yo por Julio (Iglesias) doy la vida".
"Si me la pide mañana se la doy, porque de verdad es íntimo amigo mío y lo voy a defender", porque "es el hombre más internacional que tenemos, el más universal, y yo desde luego daría todo lo que me fuera posible por Julio", ha afirmado.
