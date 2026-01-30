Julio Iglesias, hoy en directo: última hora sobre el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía y la estrategia de defensa del cantante

La defensa de Julio Iglesias insiste ante la Fiscalía para acceder a las acusaciones

La defensa del cantante ha presentado un nuevo escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que insiste en tener acceso a la denuncia presentada y apunta a la posibilidad, "sin presumir nada de antemano" de que se haya podido cometer "un posible delito de denuncia falsa, este sí en España".

El escrito, remitido a la atención del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recuerda que una circular interna de la Fiscalía de 2020 establece que los fiscales "no pueden declarar secretas las actuaciones", a lo que se suma que "no existe ninguna Ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones procesales, o preprocesales, desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él".

Así, la defensa incide en que las denunciantes "incluso habrían concedido entrevistas" a los medios que dieron en primicia la denuncia -elDiario.es y Univisión- "difundiendo los hechos que, siendo falsos, causaban un grave daño reputacional" al cantante, algo que según esta parte "se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar, de esperar al resultado de la investigación, manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas, decidieron orquestar una campaña mediática" contra el artista español.