Pol 3.14, una celebración de la nostalgia para el regreso de los Secret Shows de Les Nits Occident

Los Secret Shows de Les Nits Occident, unos conciertos íntimos y con un protagonista desconocido hasta el momento del espectáculo, han regresado este jueves con su tercera temporada en la IQOS Boutique de Barcelona con la celebración del paso del tiempo y de un pasado que marcó a toda una generación. El artista Pol 3.14, que saltó a la fama hace más de 15 años gracias a bandas sonoras de series, como 'Los hombres de Paco' y 'El barco', y películas, como 'Tres metros sobre el cielo', ha inaugurado la nueva edición del ciclo de conciertos en Barcelona con la presentación de su nuevo trabajo y un homenaje a aquellos temas que impulsaron su carrera.

Joaquín Polvorinos, su nombre de pila, ha interpretado ante un centenar de asistentes por primera vez en directo, como él mismo ha explicado, su último lanzamiento, 'El tiempo', que explora la lucha interna contra el reloj y la aceptación de lo que no podemos controlar. "Han sido años de búsqueda y un camino largo. Mi obra es la extensión de mi vida y 'El tiempo' habla de que el tiempo pasa y a veces se nos olvida, pero el amor es lo que nos mantiene vivos", ha expresado el artista en una breve entrevista junto a la periodista Laia Ferrer en esta iniciativa organizada por Occident, Cervezas Alhambra, EL PERIÓDICO, Caixabank y el Grupo Clipper’s, promotora responsable del festival veraniego de los jardines del Palau de Pedralbes.

Tras recordar el origen de su nombre artístico -"mi madre me despertaba siempre de la siesta a las 15:14 porque vivía enfrente del colegio y entraba a clase a las 15:15"- el cantautor madrileño ha dado paso a las canciones más importantes de su carrera. Primero ha llegado el turno para 'Bipolar', también la canción con la que arrancó su carrera y tema que se popularizó tras su aparición en la exitosa serie española 'Los hombres de Paco'. "Me he enamorado unas cuantas veces. Creo en el amor, me gusta amar y que me amen", ha comentado sobre la temática de sus letras.

Después ha llegado el turno de 'Lo que no ves', banda sonora de la última temporada de 'Los hombres Paco', antes de cerrar el 'showcase' bajando del escenario y cantando junto al público 'Jóvenes eternamente', su canción más exitosa, prueba de ello con la respuesta de los asistentes, tras su aparición en la serie 'El barco'. "¿Qué sería de mí si no hubiera hecho esa canción?", ha confesado. El madrileño se ha despedido de Barcelona con la esperanza de poder coger el AVE de vuelta a Madrid -en pleno caos de los trenes- y la promesa de regresar a la capital catalana con su próxima gira.