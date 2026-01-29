Nou Barris se transforma en una galería de arte urbano con murales gigantes y homenajes a sus vecinas más ilustres

Tras meses de trabajo artístico, el proyecto NOU Sentit Urbà ha transformado el distrito de Nou Barris en una galería de arte urbano al aire libre. Esta iniciativa, fundamentada en diferentes disciplinas artísticas, busca poner en valor Barcelona y sus vecinos, así como ofrecer un encuentro donde la creatividad da forma a relatos compartidos y donde la voluntad de vincular arte y territorio es uno de los ejes centrales.

El proyecto ha desarrollado 18 intervenciones artísticas entre murales, esculturas, obras lumínicas y acciones en centros educativos que ofrecen una nueva lectura del territorio. Estas intervenciones han sido creadas por artistas de diferentes procedencias y lenguajes plásticos, los cuales han convertido fachadas, plazas y espacios cotidianos en puntos de lectura artística, aportando un nuevo significado al espacio público y situando al distrito como un ejemplo de arte urbano con mirada social y comunitaria.

Mural 'Color en moviment' de Dima Korma / EPC

Basado en la diversidad de miradas y lenguajes de artistas locales, nacionales e internacionales, NOU Sentit Urbà construye un relato coral para resaltar la identidad de la comunidad barcelonesa y donde cada obra se integra en el contexto arquitectónico y social en el que se ubica, estableciendo un diálogo directo con la historia del barrio, las luchas vecinales, las migraciones, el feminismo, la biodiversidad urbana y la vida comunitaria.

Xavier Marcé, concejal de Cultura i Indústries Creatives del Ayuntamiento y concejal del distrito de Nou Barris, explica que el arte urbano es "intrínsecamente un hecho artístico vinculado a los barrios y con dinámicas muy populares" que "rehuye de toda lógica especulativa, es alternativo y establece relaciones con la ciudadanía de gran proximidad". El proyecto, que entiende el espacio público como un lugar de memoria, encuentro y reflexión colectiva, "ofrece un espacio de libertad creativa desde el compromiso con la historia y la realidad de los barrios".

En este marco, las intervenciones murales despliegan un amplio abanico de lenguajes y narrativas. Mariana Santos, con 'Memòria Viva de Nou Barris', hace homenaje a la resiliencia de la gente mayor del distrito a partir de imágenes de archivo y fotografías históricas del movimiento vecinal. En 'La Torre del Rellotge', Sshhozzy resalta la conexión entre el pasado y el presente. En una línea más abstracta, Dima Korma busca con 'Color en moviment' reflejar la energía del movimiento y la emoción del juego, inspirado en un entorno deportivo. Doa Oa, por su parte, reforesta simbólicamente el espacio urbano con 'Reforestant i la flora silvestre', un mural botánico que pone en valor la biodiversidad silvestre que se puede encontrar en Nou Barris.

Mural 'Reforestant i la flora silvestre' de Doa Oa, un mural botánico que pone en valor la biodiversidad silvestre que se puede encontrar en Nou Barris. / MARTINA ORSKA

El recorrido mural continua con 'Força plural', de Jay Kaes, una celebración de la diversidad del distrito mediante el deporte como punto en común en una escena que simboliza unión, fuerza comunitaria e identidad compartida. En 'Les dones de la Trinitat', de Udatxo, se reivindica el empoderamiento femenino y el papel de las mujeres en la transformación social del barrio. Con 'Circ' de Wedo Goás se homenajea al Circ Social de Nou Barris, y con 'Viatges d'anada', de Taquen se explora la identidad de Nou Barris a través de sus migraciones con un mural donde cada pájaro simboliza una de las familias trabajadoras que llegaron al sud de España en los años 50.

Mural 'Les dones de la Trinitat' de Udatxo, que reivindica el empoderamiento femenino y el papel de las mujeres en la transformación social del barrio. / MARTINA ORSKA

En cuanto a esculturas e instalaciones se encuentra 'Retrat de Carme Vilà', de LPVD*A, que homenajea a Carme Vilà, figura clave del movimiento vecinal de Torre Baró; 'La Barcelona amagada' de Octavi Serra, una reflexión sobre cómo el turismo de masas puede diluir la identidad de una ciudad; y Colectivo Basurama presenta 'Cor' y 'Teulades', que buscan hablar de cómo las relaciones vecinales dan vida al barrio y de las prácticas colectivas y los símbolos de resistencia, respectivamente.

'La Barcelona amagada' de Octavi Serra, una reflexión sobre cómo el turismo de masas puede diluir la identidad de una ciudad. / MARTINA ORSKA

En varios centros educativos de la zona también se ha desplegado una serie de obras. A través de 'Paisatge compartit: tangram col·laboratiu Zona Nord', Rice transforma ideas y dibujos del alumnado en piezas únicas, simbólicas y pedagógicas que conectan arte, educación y territorio, consolidando el espacio educativo como una extensión del espacio público.

NOU Sentit Urbà es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y el Distrito de Nou Barris que cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation, vinculado al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Con las intervenciones, la iniciativa deja un legado artístico integrado en el día a día del distrito, configurando una ruta cultural abierta, accesible y en constante diálogo con el paso del tiempo para reflexionar sobre el papel del arte contemporáneo y consolidar Nou Barris como un territorio donde la creación urbana es una herramienta de pensamiento, identidad y cohesión social.