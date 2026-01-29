Julio Manrique dirige 'El barquer', una premiada obra de Jez Butterworth sobre el conflicto en Irlanda del Norte

El Lliure estrena el próximo jueves 'El barquer', una ambiciosa y premiada obra del inglés Jez Butterworth ambientada en Irlanda del Norte e interpretada por una veintena de actores. Para Julio Manrique, que ya dirigió 'Jerusalem', otra aclamada obra de Butterworth, ha sido todo un reto trabajar con tanta gente en escena, intérpretes que van de los 8 a los 80 años. "Son muchas almas, pero ¡qué almas! Sorprendentemente todo ha fluido y de manera natural se ha creado una familia gracias a la generosidad y la ilusión de todos", ha destacado Manrique en la presentación de esta nueva producción del Lliure. La obra, que se estrena en Catalunya y España el próximo 5 de febrero en Montjuïc ha sido un éxito en Londres y Nueva York, donde se ha montado con la puesta en escena de Sam Mendes, estrenada en 2017 en el Royal Court de la capital británica.

Familia, patria, amor, tierra y violencia son algunos de los temas que articulan 'El barquer'. La acción transcurre en una granja del condado de Armagh en 1981, un año de máxima tensión en la zona con las huelgas de hambre entre los presos del IRA en la cárcel de Maze (Belfast). La obra, traducida al catalán por Cristina Genebat, transcurre en un solo día. Traslada al espectador a la jornada de la cosecha a finales de agosto en casa de los Carney, una familia católica republicana con siete hijos que ese día acoge también a otros familiares y amigos. 'El barquer' se inspira en un hecho real para reflejar desde la ficción la complejidad del conflicto en Irlanda del Norte a través de un drama familiar y una historia de amor donde la vida, el humor y la música conviven con la tragedia y el dolor.

Un momento de 'El barquer', con Imma Colomer junto a jóvenes intérpretes. / Marta Mas Gironès

"Es una obra dura pero llena de vida que habla de la tierra, fuente tanto de vida como de discordia, conflicto, destrucción y muerte", destaca Manrique. La pieza dura cerca de tres horas sin contar los dos descansos.

La acción se enmarca en un momento complicado de los 'troubles' en que varios presos del IRA hicieron huelga de hambre para reivindicar su estatus como presos políticos. La negativa del gobierno inglés de Margaret Thatcher a reconocerles como tal acabó llevando a la muerte por desnutrición a diez de ellos. El primero en morir fue Bobby Sands, de 27 años. Su fin llegó tras haber sido elegido en unas elecciones como diputado al Parlamento británico. Aquello supuso un punto de inflexión que contribuyó a proyectar el Sinn Féin como brazo político del IRA.

La obra, como el libro 'No digas nada' de Patrick Raden Keefe, retrata el miedo y tensión de aquella época en la que desaparecieron personas cuyos cuerpos pudieron ser hallados tras la firma de los acuerdos de paz de Viernes Santo en 1998, tras tres décadas de conflicto entre católicos y protestantes.

Para Imma Colomer, una de las actrices más veteranas, la historia de 'El barquer' es "apasionante". Resalta que uno de los aspectos que aborda es "cómo gestionar el odio y la violencia que generan no escuchar al pueblo". Y añade: "Es una obra que resuena mucho tanto por todo lo que ha ocurrido en Catalunya porque habla de ser propietario de tu propio destino como por esa idea de que el odio, que no aporta nada, existe. Y lo vemos en conflictos entre Palestina e Israel".

Un momento de 'El barquer'. / Marta Mas Girones

'El barquer' habla de muchos temas, de traiciones y redenciones y de cómo el pasado influye en nuestras vidas. En el Lliure los Carney son una familia formada por Quinn (Roger Casamajor), antiguo miembro del IRA, y Mary (Marta Marco). Ellos y sus siete hijos, varias tías y tíos con quienes conviven, algún miembro del IRA, primos venidos de Derry y un vecino inglés comparten la jornada con Caitlin Carney (Mima Riera), cuñada de los Carney cuyo esposo Seamus desapareció hace unos años. Anna Güell, encarna a la tía Maggie, una mujer capaz de conectar con los ancestros y Carles Martínez es el tío Patrick, un gran contador de historias. Una de ellas aclarará el enigmático título de esta pieza que incluye mucha música, desde bellas canciones en gaélico, a temas rockeros de los Rolling Stones y de The Undertones, una banda de punk rock de Derry.

Noticias relacionadas

Carles Martínez y Anna Güell en 'El barquer'. / Marta Mas Girones

La obra cuenta elementos sobrenaturales y atávicos que Manrique ha querido hacer palpables en la escenografía naturalista diseñada por Lluc Castells. Aparentemente sencilla pero compleja técnicamente, esta incorpora imágenes de video "que conectan el cielo y la tierra", señala Manrique.