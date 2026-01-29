Jordi Savall, galardonado con el premio Siemens, considerado el 'nobel de la música'

El violagambista y director Jordi Savall (Igualada, 1941) sumará este año un importante premio a su colección tras ser galardonado con el prestigioso Premio Ernst von Siemens de Música 2026, considerado el 'Nobel de la música'. Se trata de un reconocimiento a toda una vida de contribuciones excepcionales a la música. Dotado con 250.000 euros, el premio se entregará el próximo 23 de mayo en el Prinzregententheater de Múnich. Los Premios de Composición han sido este año para la británica Bethan Morgan-Williams, el armenio Hovik Sardaryan y la australiana Kitty Xiao.

Pesonalidades como Benjamin Britten, Olivier Messiaen, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Andrés Segovia, Daniel Barenboim y Simon Rattle han obtenido el prestigioso Premio Ernst von Siemens a lo largo de la historia. Savall es el primer catalán que recibe este prestigioso galardón.

Intérprete y maestro de varias generaciones de músicos, Savall ha sido fundamental en la interpretación de la música antigua con criterios históricos o históricamente informada, fiel al sonido original. Además a lo largo de su dilatada carrera ha contribuido a la recuperación de un amplio legado.

Su fama se disparó a principios de los años 90 del siglo pasado gracias al éxito de la banda sonora del filme 'Tous les matins du monde' en 1991, una película francesa de Alain Corneau sobre el compositor Marin Marais del siglo XVII-XVIII y su maestro, Jean de Sainte-Colombe. El reconocimiento internacional contribuyó a la difusión de la música barroca e hizo brillar a Savall como violagambista. En 1998 el músico fundó su propio sello discográfico junto a su esposa, la añorada Montserrat Figueras. Alia Vox se ha convertido en un sello extraordinario con más de 230 grabaciones que lleva vendidos más de dos millones de CDs. Destaca por sus cuidadas ediciones y originales proyectos. Como sus conciertos, sus grabaciones se han convertido en referentes.

En los últimos años, Savall ha ido más allá en su compromiso con la educación musical a través de las Youth Orchestra and Choir Professional Academies (YOCPA), un proyecto de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga (CIMA) con apoyo de la Unión Europea. Bajo la dirección artística de Savall, los músicos trabajan un repertorio exigente al más alto nivel, actúan en las principales salas de conciertos de Europa y participan en proyectos discográficos. La formación, compuesta por 30 miembros de La Capella Nacional de Catalunya y 30 de Le Concert des Nations, incluye un 50% de jóvenes músicos y cantantes profesionales menores de 39 años.

Su vida ha estado dedicada a la música. Imparable desde hace años, Savall actúa en los mejores auditorios. Desde hace años ejerce como embajador por la paz y por el diálogo intercultural y ha conectado música y patrimonio histórico en un festival que lleva su nombre y que organiza cada agosto en espacios del Monasterio de Poblet y alrededores. También ha impulsado otro festival en Fontfroide (Catalunya Nord).