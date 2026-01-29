Así será el gran concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi: una "ópera contemporánea" en seis actos

El gran concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi se celebra este jueves 29 de enero. La música como hilo conductor de una "ópera contemporánea", según definen los organizadores, será un manifiesto coral para gritar que "la cultura nos salva", como dice el lema de la campaña de Act x Palestine. Un espectáculo que reunirá, entre muchísimos otros, a personajes tan dispares como Pep Guardiola, Morad, Lluís Llach o Kayed Hammad, intérprete y fixer de Gaza que ha tenido que cambiar una quincena de veces de casa en los últimos dos años.

Y un concierto-manifiesto que se construirá sobre seis actos, en un escenario especial que representará una plaza, con una banda de músicos permanentemente en escena, y con la Mediterranea como eje central. Los organizadores han elaborado una propuesta que busca tratar de "comprender qué pasa en Palestina y que lo hace posible" y dejar claro que lo que pasa "no es un hecho aislado: es el extremo, crudo y brutal, de un mundo desigual e injusto que es necesario reinventar".

El espectáculo, en el que participan centenares de personas de manera solidaria, vendió 12.000 entradas en tan solo 24 horas y ahora, tras unos ajustes de producción, la organización ha liberado un paquete más de localidades (también se puede colaborar a través de la fila cero). Los beneficios del mismo se destinarán a proyectos culturales de Gaza a través de la asociación PPAN (Palestinian Performing Arts Network) y de centros como el Lajee Center y el Dar Qandeel.

Bienvenida de Guardiola

El concierto-manifiesto, que empezará a las 20h pero antes ya pasarán cosas sobre el escenario (en el que se proyectarán piezas audiovisuales elaboradas sobre el terreno para el espectáculo), lo inaugurará una conversación entre el actor Eduard Fernández y el mencionado Kayed Hammad al rato de abrirse las puertas del Sant Jordi. Después, Pep Guardiola será el encargado de dar la bienvenida a los presentes.

Además, este miércoles los organizadores han anunciado la participación de Arab Barghouti, hijo del activista palestino Marwan Barghouti (en una prisión israelí desde 2002), así como la actuación del grupo de rock gazatí Osprey V, aunque ahora mismo la banda está pendiente de que la embajada española active el artículo 38 de la ley de asilo y puedan llegar a Barcelona. Otra de las novedades del concierto-manifiesto es la presencia de 670 niños de escuelas de los barrios de La Mina, La Florida o Bon Pastor que llevan semanas haciendo en sus centros "formaciones de cultura de la paz".