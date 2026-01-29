Clásica
El Festival de Perelada programa a William Christie y el oratorio "inédito" de Caldara en su edición de Pascua
La edición de Pascua del festival, que se celebrará en Girona, incluye un programa barroco y clásico con Vespres d'Arnadí, Les Arts Florissants y la Franz Schubert Filharmonia
El IV Festival de Perelada, que se celebrará del 2 al 5 de abril en la iglesia y el Claustre del Carme del Castell de Perelada (Girona), ha programado a William Christie y Vox Luminis y recuperará un oratorio 'Cristo condannato' "inédito" de Antonio Caldara en su edición de Pascua.
Este año, y coincidiendo con el 40 aniversario del Festival, la edición pone el acento en la recuperación del patrimonio musical europeo con grandes obras del Barroco, el clasicismo y el Romanticismo, informa el Grup Peralada en un comunicado este jueves.
Entre la programación, está el estreno moderno en el Estado del oratorio 'Cristo condannato' de Antonio Caldara, interpretado por Vespres d'Arnadí bajo la dirección de Dani Espasa con la participación del Cor Francesc Valls.
Destaca la programación del concierto de Viernes Santo, con William Christie y Les Arts Florissants, con 'Les Leçons de Ténèbres' de Couperin y obras de Charpentier y Marais, que culminará con la entrega de la Medalla de Honor a Christie.
También se contará con el doble programa de Sábado Santo, a cargo de Vox Luminis con 'Ein deutsches Barockrequiem'; y O Vos Omnes, dirigido por Xavier Pastrana, con el 'Officium Defunctorum' de Tomás Luis de Victoria.
La clausura del Domingo de Pascua irá a cargo de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Guillermo García Calvo, con el Cor Francesc Valls y solistas invitados, en un programa dedicado a Mozart --con la 'Missa brevis en sol mayor', KV 49, y el motete 'Ave verum corpus'-- y a Franz Schubert --con la 'Misa en sol mayor', D 167--.
INSTALACIÓN PERFORMATIVA Y CONFERENCIAS
En el Claustre del Carme se ubicará la instalación performativa 'La luz del lobo no pesa' de Aurora Bauzà y Pere Jou, en colaboración con el artista lumínico Jou Serra, con la participación en directo del Cor Bruckner bajo la dirección de Júlia Sesé.
Se realizarán encuentros, organizados junto a entidades como Amics del Liceu, el Real Círculo Artístico o el Museu Castell Peralada, con conferencias, conversaciones y actividades que "transforman la experiencia sonora en un recorrido cultural más completo", con atención a la Semana Santa y el patrimonio artístico europeo.
