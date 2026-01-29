Estreno de cine
Crítica de 'Send help (Enviad ayuda)': Sam Raimi presenta una comedia negra con elementos gore y ejercicios de supervivencia en una isla perdida
El director estrena un divertimento con escenas de comedia, terror, aventuras, supervivencia y tres momentos de delirante 'gore'
'Send help (Enviad ayuda)'
Dirección: Sam Raimi
Intérpretes: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Xavier Samuels
Estreno: 30/1/2026
Puntuación: * * *
Sam Raimi vuelve por sus fueros en cuanto a un cine de género y lúdico -aunque aquí maneja diversos registros genéricos- después de sus inmersiones en el mundo de Oz y en el del Doctor Strange. 'Send help (Enviad ayuda)' es un divertimento con escenas de comedia, terror, aventuras, supervivencia y tres momentos de delirante 'gore'. Por incluir, tiene también una dosis de empoderamiento, aunque a lo bruto. No es Raimi el cineasta más sutil del mundo. Sus intereses son otros.
Final inesperado
Como si se tratara del reverso menos amable de 'Siete días y siete noches', una comedia romántica con Harrison Ford y Anne Heche en una isla perdida, 'Send help' sitúa a otra mujer y otro hombre en una isla igual de remonta a la que llegan como únicos supervivientes de un accidente aéreo. Ella, Rachel McAdams, ha sido ninguneada en el trabajo. Él, su petulante y pijo jefe en la empresa, debe aprender a confiar en ella si quiere salvarse. Porque el programa de televisión preferido de la mujer es uno de supervivientes. Desde el ataque de un jabalí gigante al paseo por la estrecha cornisa de un acantilado, desde las tormentas torrenciales a las plantas tóxicas, la película es un ejercicio de supervivencia y reconocimiento con final inesperado y muy coherente con las pretensiones de este divertimento artesanal.
