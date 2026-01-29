Estreno de cine
Crítica de 'La chica zurda': Sean Baker produce, coescribe y monta un filme agresivo y tierno a la par sobre una familia fracturada en Taipéi
La película dirigida por Shih Ching-Tsou se acerca bastante a 'The Florida project', aunque está anclada en una realidad cultural y social distinta
'La chica zurda'
Dirección: Shih Ching-Tsou
Intérpretes: Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Estreno: 30/1/2026
Puntuación: * * * *
Una mujer joven regresa a Taipéi con su conflictiva hija adolescente y su hija pequeña, la chica zurda del título. Que sea zurda es muy relevante a partir de un momento de la historia: para algunas generaciones de taiwaneses, como el padre de la mujer, utilizar la mano izquierda equivale a estar maldito. La mujer abre un puesto de fideos en un ajetreado mercado nocturno. Del padre sabremos que era un maltratador y que la hija adolescente lo odia. Los días pasan, pero nada evoluciona en positivo en el seno de esta familia fracturada.
Cerca de 'The Florida project'
La directora Shih Ching-Tsou utiliza una imagen digital muy parecida a la de los filmes de Sean Baker. No es casualidad, por supuesto: el director de 'The Florida project' y 'Anora' produce el filme y coescribe el guion. No solo eso. También es el montador de 'La chica zurda', de modo que su incidencia en el tono y resultado final es más que notable: las películas se 'hacen' en la sala de edición. La peripecia de la abuela con el negocio de inmigrantes clandestinos o la atribulada presencia del comerciante que tiene su puesto al lado del de las protagonistas enriquecen, de forma cotidiana, un drama que se acerca bastante al de 'The Florida project' -por la visión de niñas y adolescentes-, aunque anclado en una realidad cultural y social distinta.
