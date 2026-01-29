Carmen Ródenas gana el Premio Nostromo con una novela ambientada en la costa de la Guinea española de 1943

De la mano del Museu Marítim de Barcelona y la Asociación Nostromo, el Premio Nosotromo nació con la idea de premiar a la mejor novela sobre la navegación, industria, aventura o cultura marítimas; en general, con el mar. Edhasa publica el ganador en su colección de Narrativas Históricas, que este año tiene una ganadora: la novela 'Castillo Montealegre' de Carmen Ródenas. "Una novela llena de aventuras, historia, batallas y literatura", según la editorial.

La trama se sitúa en las costas de la Guinea española en abril de 1943. Tras el armisticio de Francia en la Segunda Guerra Mundial, las colonias europeas en África han adquirido un enorme valor estratégico. A poco más de doscientas millas de Freetown, el submarino alemán U-123 torpedea a plena luz del día a un mercante español que vuelve cargado con madera de su colonia en Guinea. En pocos minutos, el Castillo Montealegre se va a pique.

El Castillo Montealegre no fue el único barco neutral enviado a pique a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Según los registros de la Casa Lloyd’s, fueron casi setenta embarcaciones, entre pesqueros y mercantes, de bandera española las que las potencias beligerantes, por uno u otro motivo, hundieron durante el conflicto.

Según la propia Ródenas, fue al leer una entrada de la columna dominical «Patente de corso», de Arturo PérezReverte, publicada en 2013 en XL Semanal, la primera vez que supo del hundimiento del Montealegre y de la malaventura de sus tripulantes. "A partir de entonces comencé a buscar más información y di con las memorias de Francisco Lleal, primer oficial del mercante y superviviente del naufragio, que dedica unas páginas de su libro a relatar el incidente".

Carmen Ródenas Calatayud (Valencia, 1962) es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante y autora de una extensa obra académica. Es su segunda novela, la primera fue 'El Talento', XLI Premio Ciudad de Valencia 2023 (Pre-Textos).