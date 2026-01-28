'Sirat', nominada al César a la mejor película extranjera

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

París
La película española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, continúa arrasando en el panorama internacional, y este martes sumó una nueva nominación a los premios César, los más importantes del cine francés, en la categoría de mejor película extranjera. 

En la ceremonia de los premios, que se celebrarán el próximo 26 de febrero, ‘Sirat’ deberá competir con el film brasileño ‘El agente secreto’, la china ‘Black Dog’, la estadounidense ‘Una batalla tras otra’ y la noruega ‘Valor sentimental’.

La cinta del director franco-gallego inspirada en la cultura rave ya ha hecho historia al ser la primera película española preseleccionada simultáneamente a cinco categorías de los premios Oscars; mejor película internacional, mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting. Finalmente, el film recibió la preciada nominación a mejor película internacional y mejor sonido. 

Aunque 'Sirat' ha tenido una buena acogida internacional, también ha generado una gran división de opiniones, que se reflejan en las predicciones de medios como Variety o The Hollywood Reporter, donde a pesar de esa disparidad la incluyen como la favorita en las categorías a mejor película internacional, mejor sonido y mejor casting.

