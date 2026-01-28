Galardones del cine francés
'Sirat', nominada al César a la mejor película extranjera
'Sirat', elegida para optar también al premio BAFTA a la mejor película en lengua no inglesa
'Sirat' merecía aspirar al Oscar a mejor película, sin la acotación de "extranjera"
Crítica de 'Sirat' de Oliver Laxe: trance, fe y supervivencia
La película española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, continúa arrasando en el panorama internacional, y este martes sumó una nueva nominación a los premios César, los más importantes del cine francés, en la categoría de mejor película extranjera.
En la ceremonia de los premios, que se celebrarán el próximo 26 de febrero, ‘Sirat’ deberá competir con el film brasileño ‘El agente secreto’, la china ‘Black Dog’, la estadounidense ‘Una batalla tras otra’ y la noruega ‘Valor sentimental’.
La cinta del director franco-gallego inspirada en la cultura rave ya ha hecho historia al ser la primera película española preseleccionada simultáneamente a cinco categorías de los premios Oscars; mejor película internacional, mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting. Finalmente, el film recibió la preciada nominación a mejor película internacional y mejor sonido.
Aunque 'Sirat' ha tenido una buena acogida internacional, también ha generado una gran división de opiniones, que se reflejan en las predicciones de medios como Variety o The Hollywood Reporter, donde a pesar de esa disparidad la incluyen como la favorita en las categorías a mejor película internacional, mejor sonido y mejor casting.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lluís Llach: 'Los cantantes catalanes íbamos al Estado español como si fuéramos profetas
- Marta Belmonte ('Sueños de libertad'): 'Hay gente que opina y te hace daño en una producción y no puedes hacer nada
- Nace la campaña 'Boicot a Spotify', que reúne a 80 creadores: de Clara Peya a Salvador Sobral
- Jalis de la Serna: 'En el Donbás, cuando nos apuntaron con Kalashnikovs, pensamos que podía ser el final
- Mariam Hernández: 'Sigo recibiendo críticas en Instagram por ser madre de familia monoparental
- Iñaki Urdangarín bromea con la posibilidad de 'destronar' al rey Juan Carlos: 'Tendría su gracia
- Quequé y el poder de las redes
- Pol Guasch: 'La gente lleva matándose toda la vida, en todas las clases sociales y países, sea del género que sea