Shareef Sarhan, fotógrafo palestino: "Quiero que la gente vea una vida diferente de Gaza, donde no se muestre una ciudad arrasada"

Shareef Sarhan (Gaza, 1976) es un fotógrafo freelance y artista palestino que lleva décadas fotografiando la vida cotidiana de su ciudad natal. Licenciado en Bellas Artes, miembro de la Asociación de Artistas Palestinos y ganador del Premio Cultural Internacional Oscar Benally (2009) y del Premio de Bronze del Festival de Fotógrafos Árabes (2010), Sarhan presenta la exposición 'Gaza… ¡te quiero!', que podrá visitarse en el Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona hasta el 14 de marzo, con el objetivo de mostrar cómo era la ciudad antes de la guerra.

Sus imágenes, que retratan desde personas en la playa y niños en la escuela hasta granjeros de camino al trabajo o puestos de comida en la calle, son muy diferentes a las que predominan en los medios de comunicación desde el inicio del conflicto. "Quiero que la gente vea una vida diferente de Gaza, donde no se muestre una ciudad arrasada, porque si buscas en internet solo encuentras imágenes de destrucción, pero antes no era así. Con estas imágenes recuerdo cómo era Gaza antes del genocidio: era una ciudad hermosa y asombrosa", explica el fotógrafo.

La exposición busca demostrar que Gaza sigue viva pese a las ruinas y la destrucción. Las fotografías expuestas, tomadas entre 2005 y 2023, se mezclan con bloques de hormigón y ladrillos para recuperar la memoria colectiva de la población que está desapareciendo. "Es una batalla de resistencia. Estamos viviendo bajo una ocupación. Todos han perdido su hogar, pero también sus sueños y su futuro", afirma Sarhan.

Para el artista, fotografiar la vida en Gaza es una responsabilidad y una forma de preservar la memoria colectiva de su pueblo: "Mi misión es salvar y documentar el momento de la historia". Sarhan denuncia que los gobiernos y los opresores están intentando borrar no solo a su gente, sino también su memoria y su patrimonio. Frente a esta situación, el artista concibe la fotografía como una herramienta de resistencia: "El arte es acción, da igual el tipo. A través del arte puedes generar cambios en la cultura y en la sociedad y, aunque no se materialicen de inmediato, puedes resistir y hablar de cualquier cosa".

Sarhan es también cofundador del centro de arte contemporáneo Shababeek, un espacio de arte educativo sin ánimo de lucro fundado en 2009 en la ciudad de Gaza. El centro organizaba exhibiciones y talleres y contaba con programas de arte público para enseñar a estudiantes a explorar la creación artística pese a los fondos limitados con los que contaban. El local almacenaba más de 20.000 piezas de arte, pero en 2024 fue destruido durante una operación militar israelí. A pesar de la pérdida, Sarhan insiste en que el proyecto no ha desaparecido: "Hemos perdido arte físico, pero Shababeek es una idea, por lo que no puede morir". Su misión ahora es seguir apoyando a los artistas de gazatíes para que no abandonen el arte, incluso sin un espacio físico donde hacerlo.

Las fotografías de Sarhan se centran en las personas y en la vida cotidiana de su comunidad, y buscan transmitir sus sueños, su futuro, su trabajo y su educación: "Me centro en mostrar a Gaza como una ciudad normal". A través de sus imágenes, el artista documenta una realidad poco visible en los medios: "Quiero dar humanidad a los habitantes de Gaza, contar el día a día y documentar el presente para que permanezca vivo y podamos mirar hacia un futuro mejor".

Esa mirada humana es la base de su trabajo. Gaza es su hogar, el lugar donde comprende los sentimientos y las relaciones entre las personas. Ahora, viviendo en Europa, su proceso creativo es diferente porque su vida ha cambiado: "Estoy en una nueva comunidad, con una lengua nueva y con gente nueva, por lo que estoy empezando desde cero a crear vínculos. Para hacer fotografías necesito tener una conexión con la comunidad".

En estos momentos de tensión e incertidumbre, lo que le da esperanza para seguir creando es sencillo: contar historias. Aunque el futuro del arte resulta difícil de imaginar actualmente, Sarhan sueña con reconstruir la ciudad y crear infraestructuras culturales. Para los jóvenes palestinos que desean dedicarse al arte, el mensaje de Shareef Sarhan es claro: "El arte es vida, pero necesita apoyo y espacios donde desarrollarse".