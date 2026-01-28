Manel Bertran, presidente del Club Wagner: "Barcelona acogerá en 2028 a 126 sociedades Wagner de todo el mundo"

Wagneriano de corazón, el músico alemán forma parte fundamental de su vida. Manel Bertran ejerció como ingeniero industrial en su propia empresa del ámbito de la construcción y, aunque actualmente está jubilado, no para. Su inquieto espíritu le ha llevado a interesarse por múltiples actividades, como el arte y, sobre todo, la ópera wagneriana. Miembro de la Junta de Amics del Liceu, fue el creador del Grup Wagner de esa entidad "cuando nos quedamos sin Liceu en el año 1994", recuerda, y es el fundador y alma del Club Wagner Barcelona, que arrancó en 2018.

¿Cómo llega la ópera a su vida? Asegura que en casa se respiraba género lírico por parte de su madre, "pero mis padres no eran abonados del Liceu", aclara. "Ya de pequeño me atrajo Wagner por sus oberturas a través de un tocadiscos y LP traídos de Andorra. Mi juventud navegó con Beatles, Byrds, Neil Young, America, Pink Floyd y Supertramp, con incursiones en Mahler y en ópera rock, hasta que llegué a Mozart, aunque no por mucho tiempo. Una Valquiria en el Liceu me inoculó Wagner y desde entonces siempre me he decantado por autores germánicos, rusos y centroeuropeos en general, sin renunciar por supuesto a cualquier otro compositor".

Su afición por la pintura tiene mucho que ver con su deseo de fundar el Club Wagner. "Se me ocurrió empezara a conquistar a artistas de los que ya tenía obra para que reflejaran un instante de 'La Valquiria' en un cuadro. El título tenía que ser determinada frase del libreto de la ópera. Así nació Visions sobre la Valquiria, en principio eran nueve obras de gran formato que se expusieron en el Liceu en 2003 coincidiendo con el estreno de las dos primeras partes de la Tetralogía wagneriana de 'El anillo del nibelungo' que se hacían en el Teatro. Las nueve se fueron ampliando hasta 16, y posteriormente he encargado otras centradas en 'Tristan und Isolde' y 'Lohengrin'". Todas han estado colgadas en el Liceu, el Auditori y otros lugares de Catalunya. "La cumbre fue la exposición sobre Lohengrin para la cual organicé un concurso internacional de pintura en 2020. La pandemia frustró el recorrido de las obras ganadoras que junto a la producción de Katharina Wagner de esa obra para el Liceu tenían que visitar Leipzig y Bayreuth". Pero no todo se perdió. Las cinco ganadoras estuvieron expuestas en el museo Wahnfried, la casa de Wagner en Bayreuth, durante los festivales de 2022.

Manel Bertran, presidente del Club Wagner, este 27 de enero en Barcelona. / Zowy Voeten

¿Por qué prefirió crear el Club Wagner y no unirse a la Associació Wagneriana? "Por mi parte hubo un intento de aproximación con la Associació", aclara Manel Bertran. "Sin ser socio recibía su revista, pero me aparté cuando me quedó claro que su Wagner es muy diferente al mío. La veo como una agrupación cerrada, con miembros alejados de la modernidad que rehúsan cualquier producción que no sea la ortodoxa. No visitan ningún teatro operístico y su ideario es francamente totalitario. Con este panorama y teniendo la necesidad de enseñar las obras pictóricas wagnerianas de mi colección para no recluirlas en un lugar sin luz, sin poder disfrutarlas ni compartirlas, me planteé la decisión de crear el Club con una buena parte de la colección expuesta permanentemente".

En la actualidad, el Club Wagner de Barcelona cuenta con unos 300 asociados. Con una frecuencia de dos o tres actividades mensuales, propone conferencias y proyecciones "de obras de Wagner y de sus epígonos. Editamos una newsletter, hacemos un pódcast y tenemos una página web en la que informamos de todo lo que hacemos y en la que los interesados pueden hacerse socios". El Club pertenece a la Verband Internacional Richard Wagner, que tiene sus orígenes ya en época del compositor y celebra una Asamblea Anual, con participación de 126 sociedades en todo el mundo. "En 2026 se celebra en Ámsterdam, en 2027 en Zúrich y en 2028 en Barcelona, coincidiendo con la programación de 'La Valquiria' en el Liceu y con los 10 años de existencia del Club", adelanta.

Los asociados también se organizan y habitualmente cada verano acuden al Festival Wagner de Bayreuth y en temporada también viajan a ver óperas de Wagner en diversos teatros de ópera. Recientemente, estuvieron en la Ópera Nacional de París donde se está ofreciendo una Tetralogía firmada por dos directores españoles, el maestro granadino Pablo Heras-Casado y el director de escena burgalés Calixto Bieito. "Vimos una Valquiria digamos que correcta, nada que ver con el increíble evento que tiene lugar estos días en nuestro Liceu", en referencia al Tristan que se estrenó el pasado 12 de enero y que ha contado con el debut mundial de la gran soprano wagneriana Lise Davidsen en el rol protagonista, todo un acontecimiento global. "No hay elogios suficientes para premiar el conjunto vocal y musical, y, sobre todo, por el esfuerzo y la gran iniciativa de la dirección artística que nos ha regalado este 'Tristan und Isolde' inolvidable".