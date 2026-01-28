Josh Safdie, director de ‘Marty Supreme’: "Timothée tiene una ambición formidable, y se va a comer el mundo"

Su nuevo largometraje, ‘Marty Supreme’ no es tanto un relato deportivo como el retrato de un vendedor de su propio sueño. Encarnado por la mejor versión que Timothée Chalamet ha ofrecido en pantalla hasta la fecha, su protagonista se rige por un deseo casi enfermizo de convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa del mundo, y esa obsesión crece en el contexto de una nueva época en la que la lógica capitalista empieza a impregnarlo todo.

Libremente inspirada en la biografía de una vieja sensación del deporte y el entretenimiento llamada Marty Reisman, ‘Marty Supreme’ es la primera película que Safdie ha dirigido en solitario desde ‘The Pleasure of Being Robbed’ (2008), y después de que su nombre se convirtiera en sinónimo de energía frenética y personajes desenfrenados gracias a títulos como ‘Good Time’ (2017) y ‘Diamantes en bruto’ (2019), que dirigió junto a su hermano Bennie. Es, también, una de las grandes obras cinematográficas de 2025, una arrebatadora mezcla de electrizantes partidos de ping-pong, comedia de enredo, sátira social, romance y cine de gánsteres. Ya le ha proporcionado a Chalamet el Globo de Oro, y actualmente es candidata al Oscar en hasta nueve categorías, entre ellas Mejor Película.

‘Marty Supreme’ es mucho más épica y vibrante de lo que cabría esperar de una película ambientada en el mundo del ping-pong. ¿De dónde proviene su interés en él?

De niño solía practicarlo mucho con mi padre y sobre todo con mi tío. En todo caso, ‘Marty Supreme’ no habla exactamente de ping-pong. La película relata la odisea de un soñador, y el el tenis de mesa no es más que el vehículo de Marty para cumplir su sueño de grandeza; si fuera electricista en lugar de deportista, probablemente también se obsesionaría con convertirse en el mejor del mundo. Lo irónico es que lograr algo así no sirve para nada más que para hacerte sentir especial. Supongo que esa es la razón de ser de los sueños: pasas toda tu vida sintiendo que no vales nada, pero de repente descubres un propósito y decides rebelarte contra ese destino predeterminado que te fue impuesto antes incluso de nacer.

El director Josh Safdie y el actor Timothee Chalamet en la première de 'Marty Supreme' en Beverly Hills. / Associated Press/LaPresse / LAP

¿Hasta qué punto se identifica usted con esa actitud?

Sé de primera mano lo que significa perseguir un sueño de forma implacable. Lo experimenté de manera muy intensa y casi patológica mientras trabajaba en mi película inmediatamente anterior, ‘Diamantes en bruto’, a lo largo de 10 años durante los que soporté que me rechazaran una y otra vez, y que se rieran de mi proyecto. Y cuando por fin conseguí hacer realidad esa película, lo que experimenté no fue alegría sino una profunda sensación de vacío. Me sentí muy solo, y llegué a convencerme de que no quería seguir haciendo cine; incluso me planteé la posibilidad de dedicarme a la arquitectura.

¿A qué atribuye ese vacío?

Mientras yo seguía persiguiendo mi sueño, la gente a mi alrededor se casaba y tenía hijos, y yo renuncié a todas esas cosas. Hice muchos sacrificios, me privé a mí mismo de muchas experiencias maravillosas. Durante una década, mi vida existió exclusivamente dentro de las páginas de un guion. Y, cuando la película se estrenó y todo terminó, me apresuré a recuperar el tiempo perdido. Solo un mes después me casé con mi novia. Y poco después, tuvimos un hijo, y luego otro.

Penn Jillette, Kevin O'Leary, Tyler Okonma (Tyler, The Creator), Timothee Chalamet, Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow y Koto Kawaguchi en el estreno de 'Marty Supreme'. / Jordan Strauss / AP

Y entretanto descubrió la historia de Marty Reisman, en quien se inspira el protagonista de ‘Marty Supreme’. ¿Cuándo comprendió que Timothée Chalamet era el actor idóneo para darle vida?

Cuando lo conocí en una fiesta hace ocho o nueve años, él era solo un chaval y todavía no se había dado a conocer por 'Call Me by Your Name.' Desde el primer momento noté que era un tipo que sentía que tenía algo que demostrar, y que poseía una visión grandiosa de sí mismo. En otras palabras, era un soñador. Estaba convencido de que iba a ser uno de los grandes, y en su cabeza no había espacio para contemplar la posibilidad de fracasar. Y en eso no ha cambiado en absoluto. Timothée tiene una ambición formidable, y se va a comer el mundo.

‘Marty Supreme’ está ambientada en la década de los 50, pero su banda sonora está llena de canciones de los años 80. ¿Por qué?

Marty representa la confianza, la arrogancia y la ambición que Estados Unidos derrochaba en los años 50. En mi país, la Segunda Guerra Mundial transformó la manera que los individuos tenían de pensar en el Sueño Americano; comprendieron que, en esa nueva era del capitalismo, para cumplir tu sueño debías venderte bien a ti mismo. En los años 80, Estados Unidos se quería recuperar de la derrota en Vietnam y de la depresión cultural y económica, y Reagan convirtió la América de los 50 en un referente. Por eso me pareció interesante conectar ambas décadas y proyectar la historia de Marty hacia el futuro.

Josh Safdie y Gwyneth Paltrow. otra de las protagonistas de la película. / Jordan Strauss / AP

‘Marty Supreme’ es la primera película que ha dirigido en solitario en casi dos décadas. ¿Sintió que era el momento adecuado para separarse profesionalmente de su hermano Bennie?

No, no fue algo planeado. Lo que pasa es que ‘Marty Supreme’ es un proyecto que empecé a desarrollar por mi cuenta, y a finales de 2019 ya existía una primera versión del guion. Justo por esas fechas, Dwayne Johnson nos presentó su proyecto ‘The Smashing Machine’, un biopic sobre el luchador Mark Kerr. Bennie se sintió muy atraído por él y quiso hacer esa película con Dwaynre, y yo me centré en hacer esta. Ver la película de mi hermano me permitió verlo expresarse en sus propios términos, y conocerlo de una forma nueva.

Marty Reisman, la inspiración para 'Marty Supreme'. / EPC

Mucha gente dio por hecho que los Safdie se habían separado a causa de algún conflicto...

Lo sé. A la gente le encanta el drama y tiende a proyectarlo. Pero no fue el caso, lo siento.

Al completar ‘Marty Supreme’, sintió la misma sensación de vacío que había sentido al terminar ‘Diamantes en bruto’?

Noticias relacionadas

Volví a sentirme agotado. Y sí, volví a preguntarme si todo el esfuerzo había servido para algo. Y ahora comprendo que sí, por supuesto: ha servido para permitirme que siga soñando, y que lo haga aún más a lo grande.