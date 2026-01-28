Una exposición inmersiva permitirá al público "habitar" proyectos inéditos de Gaudí

En 1877, el estudiante de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona Antoni Gaudí i Cornet presentó en el examen final de la asignatura de Proyectos el diseño de una fuente monumental para la plaza de Catalunya. No era una fuente cualquiera. Con 66,66 metros de diámetro y 47 metros de altura, la construcción planeada por el joven Gaudí era una verdadera catedral de agua, "una obra extraordinaria que ya dice mucho sobre lo que será su arquitectura", según apunta Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya y comisario del Año Gaudí 2026 que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto de Reus (o de Riudoms, que lo del lugar de nacimiento sigue siendo fuente de una controversia en la que conviene no tomar partido). Precisamente, en el marco de los actos programados para el Año Gaudí será ahora posible no solo ver sino también entrar dentro de esa fuente algo intimidante concebida hace un siglo y medio y que nunca se llegó a construir.

La fuente monumental de la plaza de Catalunya -por la que Gaudí recibió un notable; no llegó al excelente porque le penalizó el haberse llevado el trabajo a casa para acabarlo en la noche anterior- formará parte de 'Codi Gaudí, l’experiència inèdita', una exposición inmersiva producida por Mediapro Xperiences que mediante el uso de tecnologías de última generación permitirá al público conocer y "habitar" algunos proyectos no realizados o desaparecidos del arquitecto y descubrir las facetas más desconocidas de su visionaria obra. La muestra abrirá sus puertas en Barcelona en el último trimestre del año (previsiblemente, en octubre) en un espacio de más de 1.000 metros cuadrados que los responsables prefieren no desvelar todavía.

Una de las dos láminas que se conservan del proyecto de fuente para la plaza de Catalunya de Gaudí / Fundació Antoni Gaudí

El orden invisible

'Codi Gaudí, l’experiència inèdita' es solo una de las decenas de actividades que, bajo el lema 'El orden invisible', se llevarán a cabo en los próximos meses con ocasión del Año Gaudí, una celebración que se puso en marcha el pasado 8 de noviembre con un acto institucional en Reus y Riudoms y a la que el Departament de Cultura de la Generalitat dedicará 6,5 millones de euros ("mucho más de lo que se suele dedicar a este tipo de efémerides", subraya Francesc Vilaró, jefe del Gabinete Técnico de la ‘conselleria’).

En las múltiples actividades de la conmemoración participan numerosas administraciones, entidades culturales, colegios profesionales, expertos y los gestores de los edificios de Gaudí, tanto de titularidad pública como privada, reunidos en el Consell Antoni Gaudí, aunque el liderazgo técnico queda reservado a la Universitat Politècnica de Catalunya con el propósito de dotar a la celebración de "un contexto científico y académico", tal como ha destacado Galdric Santana en un encuentro informativo que ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ese rigor en la aproximación científica debe servir, entre otras cosas, para preservar el legado de Gaudí frente a "la exaltación acrítica de la obra y el personaje orientada al consumo turístico", según ha señalado Elena Fernández, vicerrectora de Arquitectura y Desarrollo Sostenible de la UPC.

Cuatro grandes exposiciones

Como ya se había anunciado, los dos actos centrales del Año Gaudí serán la celebración de un congreso académico internacional en la Pedrera (del 22 al 25 de octubre) y una gran exposición en el Museu d’Història de Catalunya, de "concepción clásica" pero centrada en la dimensión científica de la obra del arquitecto y en aportaciones inéditas. A esta muestra se le sumará otra en el Museu de la Música que abordará la relación de Gaudí con el sonido y la música, la ya mencionada exposición inmersiva de Mediapro y una cuarta que se inaugurará en Corea del Sur y se presentará después en Japón.

Además de las actividades que se organizarán en cada una de las obras de Gaudí (hay 14 en Catalunya, dos en Castilla y León, una en Cantabria y otra en Baleares), el programa oficial de la conmemoración brindará a partir de primavera la posibilidad de participar en unas rutas guiadas que conectarán varias de las construcciones menos visitadas del arquitecto (como los Pabellones Güell, el Colegio de las Teresianas o la Torre Bellesguard), algunas de las cuales se abrirán al público de manera especial. El objetivo es no solo dar a conocer la obra menos conocida de Gaudí, sino explicar todo su legado de manera transversal. "No hay obras mayores y obras menores de Gaudí -sentencia Santana-, todas tienen un valor universal".