Letras en Sevilla

David Uclés celebra la suspensión de las jornadas sobre la Guerra Civil: "Es una victoria"

/esPérez-126196701"rearmar" el programa

El escritor David Uclés gana el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas'

El escritor David Uclés gana el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas' / Lorena Sopêna / Europa Press

EFE

Madrid
El escritor jienense David Uclés ha celebrado la suspensión temporal de las jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte en Sevilla y que inicialmente iban a tener lugar del 2 al 5 de febrero y lo ha considerado "una victoria" y "una reparación moral".

"Victoria porque parece que no estamos tan dormidos y nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo, por mucho poder que tenga el organizador", ha señalado en un mensaje en la red social de Instagram.

Y "reparación" porque dice haber sido "vejado por una multitud de amigos de Reverte y descalificado por el propio escritor", quien lo tachó de "sectario" e "ignorante" tras haber anunciado su retirada del cartel de invitados al saber que iban a participar también José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.

El autor de 'La península de las casas vacías', una novela sobre la Guerra Civil que ha sido un fenómeno de ventas en el último año, afirma que "muchos" de los participantes se han retirado del programa porque se han sentido "manipulados".

"No han jugado limpio, han mentido públicamente", asegura Uclés quien insiste en que desconocía la nómina de invitados cuando inicialmente aceptó participar en las jornadas y niega que el título, '1936: La guerra que todos perdimos', llevara signos de interrogación. "Por suerte internet tiene memoria, la mentira hace ruin al ser que la blande", ha dicho.

Uclés también reprocha a Pérez-Reverte que "se atreviera" a decirle a sus lectores que reconsideren si merece la pena seguir leyéndole y recuerda que lleva dos años recorriendo el país y hablando de memoria histórica en más de 300 actos y que ha dirigido un podcast sobre el tema en el que han participado 50 intelectuales de distinto signo.

"No tengo miedo al diálogo (...), pero nunca conversaré con aquellos que desean derribar los derechos sociales que tanto nos costó levantar, tampoco con criminales de guerra ni secundaré ningún acto en el que participen", remata.

