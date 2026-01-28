El BCN Film Fest celebra su décimo aniversario con la visita de Willem Dafoe

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) ha presentado los primeros detalles de su décima edición, una efeméride marcada por "aniversarios y números redondos", según su directora, Conxita Casanovas. El certamen tendrá lugar del 16 al 24 de abril y su aniversario coincidirá con el centenario de los cines Verdi, su sede principal.

La imagen del cartel de esta edición corresponde al clásico de Alfred Hitchcock 'Encadenados', protagonizada por Cary Grant e Ingrid Bergman. Casanovas ha explicado que su elección responde al simbolismo del abrazo entre ambos actores: "Creemos en la magia del cine y, en el mundo tan beligerante en el que nos encontramos, nosotros traemos romanticismo y amor por el cine".

En este primer avance de la programación, las películas que competirán en la sección oficial de concurso son 'La isla de Amrum', un drama histórico de Faith Akin; ‘Pálida luz en las colinas’, también un drama histórico, de Kei Ishikawa; ‘Por qué no escribo nada’, un documental dirigido por Isabel Fernández sobre la escritora Carmen Laforet; ‘Primavera’, un biopic sobre Vivaldi dirigido por Damiano Michieletto; ‘Rosemead’, un drama de Eric Lin; ‘Solomamma’, una comedia dramática de Janicke Askevold; ‘The choral’, un drama dirigido por Nicholas Hytner y protagonizado por Ralph Fiennes; y ‘Unidentified’, un thriller de Haifaa Al-Mansour, ganadora del premio a la Mejor Película del festival en 2018 con ‘Mary Shelley’.

Fuera de concurso destaca ‘The Birthday Party’, dirigida por Miguel Ángel Jiménez y protagonizada por Emma Suárez, Carlos Cuevas y Willem Dafoe. El actor estadounidense estará en el festival y presentará la película en los cines, en lo que supondrá su estreno en España.

Con motivo del centenario de los cines Verdi, el festival ha preparado una sección de películas imprescindibles que, según Àngel Romero, coordinador de la cita, será "una selección de todas las etapas del Verdi y una retrospectiva de películas que han pasado por estas salas en estos 100 años". Entre los 14 títulos seleccionados se encuentra ‘Los náufragos del destino’ de Chalux, que fue la primera película que se proyectó en los cines Verdi; ‘Cinema Paradiso’, de Giuseppe Tornatore, ‘Eyes Wide Shut’, de Stanley Kubrick, ‘Estiu 1993’, de Carla Simón y ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, entre otros.

Directoras de cine asiático

El BCN Film Fest mantendrá también su sección de cine asiático, que este año estará centrada en mujeres directoras. Se proyectarán películas como ‘Pechos eternos’, de Kinuyo Tanaka, ‘Aguas tranquilas’, de Naomi Kawase, ‘Lipstick under my burkha’, de Alankrita Shrivastava, o ‘The farewell’, de Lulu Wang, entre otras. Como novedad, el festival incorpora la sección Made in Barcelona, dedicada a películas en las que la capital catalana tiene un papel protagonista, con el objetivo de revisarlas y analizar su vinculación con la ciudad.

El jurado de esta edición estará compuesto por el director de cine Joaquín Oristrell, la actriz de teatro Àngels Gonyalons y el actor Miki Esparbé. Casanovas ha adelantado que en las próximas semanas se anunciarán más invitados y el resto de las películas del festival. No obstante, ha querido subrayar que, aunque “está muy bien” contar con figuras internacionales por la visibilidad que aportan, también es importante “valorar más a la gente de casa”.