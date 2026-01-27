El violinista falso de Auschwitz y otros 'fakes': cómo la IA explota "la carga emocional del Holocausto"

Un hombre ciego, demacrado y descalzo, de pie en la nieve del campo de concentración nazi de Flossenbürg. A primera vista, la imagen parece una fotografía histórica, pero en realidad ha sido generada por una inteligencia artificial.

El equipo de verificación de datos de la AFP ha constatado en los últimos meses la multiplicación de este tipo de engaños en las redes sociales, y expertos en el Holocausto se muestran preocupados: estas falsificaciones socavan la credibilidad de la realidad histórica, ya sea por motivaciones revisionistas o por pura codicia.

Entre las imágenes creadas por IA que se han vuelto virales figura la de una niña de cabello rizado, presentada como Hannelore Kaufmann, una berlinesa de 13 años muerta en el campo de exterminio de Auschwitz, cuya liberación en 1945 se conmemora el martes. No se ha registrado ninguna víctima con ese nombre.

Otro ejemplo de "AI slop" es Hank, presentado como un violinista checo en Auschwitz, una publicación denunciada por el museo del campo.

Con los avances exponenciales de la IA, "el fenómeno se amplifica", se inquieta ante la AFP Jens-Christian Wagner, historiador y director de la fundación que gestiona los sitios de Buchenwald y Mittelbau-Dora.

A finales de 2025, "algunas cuentas publicaban fotos trucadas minuto a minuto", subraya ante la AFP Iris Groschek, historiadora que trabaja sobre los lugares de memoria de Hamburgo, incluido el campo de concentración de Neuengamme.

Alerta

El 13 de enero, varios memoriales y asociaciones de memoria alertaron en una carta abierta sobre el "número creciente" de estos contenidos "totalmente inventados".

Mencionan dos tipos de motivaciones para explicar el auge de estas publicaciones: una mercantil y otra política.

Por un lado, "granjas de contenidos" que "explotan la carga emocional del Holocausto" para obtener a bajo coste "clics e ingresos publicitarios".

La falsa foto del prisionero de Flossenbürg, por ejemplo, fue promovida por una cuenta de Facebook que afirmaba "compartir historias verdaderas y humanas de los capítulos más oscuros de la historia".

Son falsificaciones destinadas a "confundir los hechos históricos" y a "difundir relatos revisionistas", subrayan los firmantes.

Jens-Christian Wagner cita el ejemplo de imágenes de detenidos "bien alimentados, destinadas a sugerir que las condiciones en los campos de concentración, en el fondo, no eran tan malas".

El Holocausto aparece así "negada y relativizada, o las víctimas son ridiculizadas", denuncia el Centro Educativo Anne Frank, con sede en Fráncfort.

Deformar la historia

Al "deformar la historia", estas imágenes generadas por IA tienen "consecuencias muy concretas en la representación que la gente se hace del periodo nazi", subraya Iris Groschek.

Esto se percibe durante las visitas a los memoriales por parte de jóvenes, en particular los procedentes de "regiones rurales del este de Alemania (...), donde el pensamiento de extrema derecha se ha vuelto ampliamente hegemónico", observa M. Wagner, al frente de los sitios de Buchenwald y Mittelbau-Dora.

Comentarios provocadores, risas, poses irrespetuosas… Los signos de "rechazo" son obra de una minoría, ciertamente, pero esta "se muestra cada vez más segura de sí misma", lamenta.

Saludos hitlerianos, grafitis con esvásticas… Iris Groschek también ha constatado "un aumento (en el número) de incidentes" en Neuengamme.

El mundo occidental vive al mismo tiempo un auge de la extrema derecha y del antisemitismo, incluso en Alemania.

Por ello, las instituciones conmemorativas han pedido a las grandes redes sociales que colaboren con ellas para "combatir de forma proactiva" estas falsificaciones y excluir de los programas de monetización a las cuentas que difunden este tipo de contenidos con fines lucrativos o de propaganda.

El Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA) "obliga a las plataformas a asumir sus responsabilidades", recuerda el ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer, en una respuesta a la AFP.

Ningún gigante estadounidense, en particular Meta (Facebook e Instagram), había respondido a las protestas en vísperas de la jornada conmemorativa. En cambio, la empresa china TikTok les ha dicho que quiere excluir a las cuentas implicadas de la monetización y poner en marcha una "verificación automatizada", afirma Groschek a la AFP.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, en Facebook, a pesar de tratarse de falsificaciones probadas, las imágenes de Hannelore y Hank siguen circulando.