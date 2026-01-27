Así es el tráiler de 'Amarga Navidad', lo nuevo de Almodóvar

El tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar, ofrece dos minutos de imágenes evocadoras, coloristas y 'almodovarianas' acompañadas de intensos diálogos que acumulan varios miles de visualizaciones desde que hace unas horas se publicara en internet a través de El Deseo y la productora Warner.

El tráiler comienza con una imagen intimista que evoca un cuadro de interior de Edward Hopper que se ilumina para convertirse en un plató en el que se rueda una escena de desnudo de Patrick Criado, aparentemente dirigido por Bárbara Lennie.

En la siguiente escena, Carmen Machi pregunta a esta última, ingresada en un hospital, si ser "directora de culto" implica que está en una secta, lo que hace prever que el particular humor del director manchego estará también presente en la película que se estrena el 30 de marzo.

Acompañadas de la intensa música de Alberto Iglesias, otras escenas sugieren un complejo conflicto a través de los intensos diálogos entre Leonardo Sbaraglia y Quim Gutiérrez, o del primero con Aitana Sánchez-Gijón, así como de Vicky Luengo con Bárbara Lennie.

Como ya se mostró en las primeras imágenes, 'Amarga Navidad' muestra a personajes que se relacionan a la luz de un aparente misterio, con hermosos paisajes de Lanzarote y Madrid como escenario.

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de 'Amarga Navidad' gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

La película supone la vuelta al castellano de Almodóvar tras 'La habitación de al lado', con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia en 2025.

Muchos de los intérpretes de su nuevo trabajo ya han colaborado antes con él, además de la genuina 'chica Almodóvar' Rossy de Palma.

Bárbara Lennie apareció en 'La piel que habito' (2011); el argentino Leonardo Sbaraglia en 'Dolor y Gloria' (2019); Victoria Luengo en 'La habitación de al lado' (2024); y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit se pusieron a las órdenes del director manchego en 'Madres Paralelas' (2021).

Se estrenan en este universo Patrick Criado y Quim Gutiérrez, aunque este último trabajó en 'Mentiras pasajeras', una serie producida por El Deseo.