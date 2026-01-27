Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAlternativas RodaliesUE IndiaAsesinato SuecaJoseph borrascaRegularización inmigrantesAyusoTeletrabajoMichael SchumacherQuequéMarruecosInquilinos
instagramlinkedin

Estrenos de series

'Los Testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada', se estrenará en abril en Disney+

La serie, también basada en la novela homónima de Margaret Atwood, sigue las vicisitudes de dos adolescentes de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas

La escritora canadiense Margaret Atwood.

La escritora canadiense Margaret Atwood. / TOLGA AKMEN / AFP

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La secuela de la serie 'El cuento de la criada' ('Handmaid's Tale'), que llevará el título de 'Los Testamentos' ('The Testaments') será estrenada en Disney+ el próximo mes de abril, según informó la revista Variety.

'Los Testamentos' lanzará sus tres primeros episodios el 8 de abril, y estrenará uno nuevo de forma semanal a partir de entonces y, al igual que 'El cuento de la criada', la nueva serie está basada en la novela homónima de Margaret Atwood.

Fotograma de la serie 'Los testamentos'.

Fotograma de la serie 'Los testamentos'. / Disney

La sinopsis oficial de la serie la describe como "una dramática historia de transición a la adultez ambientada en el país imaginario de Gilead".

La secuela sigue las vicisitudes de las adolescentes Agnes (Chase Infiniti), obediente y piadosa, y Daisy (Lucy Halliday), recién llegada y conversa de más allá de las fronteras de Gilead.

Ambas recorren los elegantes pasillos de la escuela preparatoria de élite de la tía Lydia (Ann Dowd) para futuras esposas, un lugar donde la obediencia se inculca brutalmente y siempre con justificación divina, explica la revista.

El elenco de la serie también incluye a Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

Bruce Miller, quien adaptó 'El cuento de la criada' para televisión, es el creador, productor ejecutivo y responsable de 'Los Testamentos'.

Noticias relacionadas

Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker son los productores ejecutivos. Barker también dirigió los tres primeros episodios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lluís Llach: 'Los cantantes catalanes íbamos al Estado español como si fuéramos profetas
  2. Marta Belmonte ('Sueños de libertad'): 'Hay gente que opina y te hace daño en una producción y no puedes hacer nada
  3. Mariam Hernández: 'Sigo recibiendo críticas en Instagram por ser madre de familia monoparental
  4. Iñaki Urdangarín bromea con la posibilidad de 'destronar' al rey Juan Carlos: 'Tendría su gracia
  5. Pol Guasch: 'La gente lleva matándose toda la vida, en todas las clases sociales y países, sea del género que sea
  6. ¿Es 2026 el nuevo 2016? La nostalgia está de moda entre 'millenials' y zetas: vuelven los pitillos, las zapatillas con cuña y el maquillaje a todo color
  7. Gracias a 'Hamnet', Jessie Buckley ya piensa (o debería) dónde colocar su Oscar
  8. Xavi Valls parodia a Gerard Romero tras la polémica entre 'Onze' y 'Fanzone

'Los Testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada', se estrenará en abril en Disney+

'Los Testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada', se estrenará en abril en Disney+

Así es el tráiler de 'Amarga Navidad', lo nuevo de Almodóvar

Así es el tráiler de 'Amarga Navidad', lo nuevo de Almodóvar

Claudia Sheinbaum pide a Seúl por carta más conciertos del grupo de K-pop BTS en México

Claudia Sheinbaum pide a Seúl por carta más conciertos del grupo de K-pop BTS en México

Premiado como mejor mural 'musical' del mundo una obra del artista extremeño Sojo dedicada a la jota aragonesa

Premiado como mejor mural 'musical' del mundo una obra del artista extremeño Sojo dedicada a la jota aragonesa

'Day One', el 'thriller' tecnológico de Álex González en la Barcelona del Mobile World Congress

'Day One', el 'thriller' tecnológico de Álex González en la Barcelona del Mobile World Congress

Netflix repasa la trayectoria de Seymour M. Hersh, el periodista que destapó las atrocidades de My Lai y Abu Ghraib

Netflix repasa la trayectoria de Seymour M. Hersh, el periodista que destapó las atrocidades de My Lai y Abu Ghraib

Jalis de la Serna: "En el Donbás, cuando nos apuntaron con Kalashnikovs, pensamos que podía ser el final"

Jalis de la Serna: "En el Donbás, cuando nos apuntaron con Kalashnikovs, pensamos que podía ser el final"

TVyMAS: Quequé y el poder de las redes

TVyMAS: Quequé y el poder de las redes