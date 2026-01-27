'Los Testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada', se estrenará en abril en Disney+

La secuela de la serie 'El cuento de la criada' ('Handmaid's Tale'), que llevará el título de 'Los Testamentos' ('The Testaments') será estrenada en Disney+ el próximo mes de abril, según informó la revista Variety.

'Los Testamentos' lanzará sus tres primeros episodios el 8 de abril, y estrenará uno nuevo de forma semanal a partir de entonces y, al igual que 'El cuento de la criada', la nueva serie está basada en la novela homónima de Margaret Atwood.

Fotograma de la serie 'Los testamentos'. / Disney

La sinopsis oficial de la serie la describe como "una dramática historia de transición a la adultez ambientada en el país imaginario de Gilead".

La secuela sigue las vicisitudes de las adolescentes Agnes (Chase Infiniti), obediente y piadosa, y Daisy (Lucy Halliday), recién llegada y conversa de más allá de las fronteras de Gilead.

Ambas recorren los elegantes pasillos de la escuela preparatoria de élite de la tía Lydia (Ann Dowd) para futuras esposas, un lugar donde la obediencia se inculca brutalmente y siempre con justificación divina, explica la revista.

El elenco de la serie también incluye a Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

Bruce Miller, quien adaptó 'El cuento de la criada' para televisión, es el creador, productor ejecutivo y responsable de 'Los Testamentos'.

Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker son los productores ejecutivos. Barker también dirigió los tres primeros episodios.