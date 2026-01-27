Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAccidente CórdobaPensionesCarles PuigdemontSarampiónJubilación anticipadaAsesinato SuecaBarcelonaSéniorsUE IndiaBorrasca JosephMarruecos
instagramlinkedin

Polémico vídeo

Sydney Sweeney cuelga sujetadores en el cartel de Hollywood y podría enfrentarse cargos legales

Sydney Sweeney en un pase de 'The Housemaid', el pasado 2 de diciembre en Nueva York.

Sydney Sweeney en un pase de 'The Housemaid', el pasado 2 de diciembre en Nueva York. / Evan Agostini / Associated Press

EFE

EFE

Los Ángeles
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La actriz estadounidense Sydney Sweeney podría enfrentarse cargos legales tras haber sido captada en la cima del emblemático cartel de Hollywood de Los Ángeles colgando una hilera de sujetadores para promocionar una marca de ropa interior, según un vídeo publicado este lunes por 'TMZ'.

Las imágenes muestran a la intérprete de 'Euphoria' y su equipo vestidos de negro trepando hacia la cima de las históricas letras blancas para colgar un puñado de sostenes. "Buen trabajo", se escucha decir a Sweeney mientras contempla la escena bajo un manto de oscuridad y sonríe. Aunque la actriz obtuvo permiso para filmar el cartel de Hollywood, que se ubica en un recinto vallado y cuya entrada se encuentra restringida al público, podría enfrentar un problema legal por treparlo. "No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere", indicó en un comunicado a la revista especializada la presidencia de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del letrero.

Noticias relacionadas

Es ilegal tocar, escalar o alterar físicamente las letras de Hollywood, cuyo acceso público se encuentra estrictamente limitado a los senderos circundantes. Cruzar las vallas protectoras suele castigarse con arresto inmediato y cargos por allanamiento de morada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lluís Llach: 'Los cantantes catalanes íbamos al Estado español como si fuéramos profetas
  2. Marta Belmonte ('Sueños de libertad'): 'Hay gente que opina y te hace daño en una producción y no puedes hacer nada
  3. Mariam Hernández: 'Sigo recibiendo críticas en Instagram por ser madre de familia monoparental
  4. Iñaki Urdangarín bromea con la posibilidad de 'destronar' al rey Juan Carlos: 'Tendría su gracia
  5. Pol Guasch: 'La gente lleva matándose toda la vida, en todas las clases sociales y países, sea del género que sea
  6. Quequé y el poder de las redes
  7. ¿Es 2026 el nuevo 2016? La nostalgia está de moda entre 'millenials' y zetas: vuelven los pitillos, las zapatillas con cuña y el maquillaje a todo color
  8. Gracias a 'Hamnet', Jessie Buckley ya piensa (o debería) dónde colocar su Oscar

Gavina.mp3, emergente artista pop: "Si The Tyets escucharan a Albert Pla, Catalunya iría mejor"

Gavina.mp3, emergente artista pop: "Si The Tyets escucharan a Albert Pla, Catalunya iría mejor"

El escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara 2026

El escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara 2026

El Conservatori Liceu anuncia la jubilación de su directora tras un curso marcado por un caso de agresión sexual

El Conservatori Liceu anuncia la jubilación de su directora tras un curso marcado por un caso de agresión sexual

Sydney Sweeney cuelga sujetadores en el cartel de Hollywood y podría enfrentarse cargos legales

Sydney Sweeney cuelga sujetadores en el cartel de Hollywood y podría enfrentarse cargos legales

Bill Lawrence, creador de 'Ted Lasso' y 'Terapia sin filtro': "Me gusta escribir sobre un mundo imaginario donde la bondad puede prevalecer"

Bill Lawrence, creador de 'Ted Lasso' y 'Terapia sin filtro': "Me gusta escribir sobre un mundo imaginario donde la bondad puede prevalecer"

El violinista falso de Auschwitz y otros 'fakes': cómo la IA explota "la carga emocional del Holocausto"

El violinista falso de Auschwitz y otros 'fakes': cómo la IA explota "la carga emocional del Holocausto"

¿Quién es Yerin Ha? Así es la nueva protagonista de 'Los Bridgerton' en la temporada 4

¿Quién es Yerin Ha? Así es la nueva protagonista de 'Los Bridgerton' en la temporada 4

'Sirat', elegida para optar también al premio BAFTA a la mejor película en lengua no inglesa

'Sirat', elegida para optar también al premio BAFTA a la mejor película en lengua no inglesa