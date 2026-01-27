El Conservatori Liceu anuncia la jubilación de su directora tras un curso marcado por un caso de agresión sexual

La Directora General de la Fundació Conservatori Liceu de Barcelona, Maria Serrat, ha anunciado su jubilación tras 28 años en el cargo. Su salida del centro de educación musical se hará efectiva cuando acabe el curso académico actual, es decir, el próximo mes de junio, según ha informado una portavoz del centro a este diario.

La Fundació Conservatori Liceu todavía desconoce quién cogerá el relevo de Serrat al frente de la Dirección General, que asumió la posición en 1999, y abrirá próximamente un proceso público de selección para encontrar a la persona que ocupará el cargo a partir del próximo curso.

"El Patronato de la Fundación Conservatorio Liceu agradece la profesionalidad de Maria Serrat durante sus años en el cargo", ha compartido el centro en un comunicado. "Una etapa durante la cual -añaden-, el Conservatorio ha vivido un proceso de crecimiento, modernización e internacionalización que ha transformado y puesto al día la institución, destacando su dedicación y su talento para situar a los Conservatori Liceu entre los centros de educación musicales más relevantes de Europa".

Despido disciplinario

Esta noticia llega dos meses después de que el conservatorio despidiera por motivos disciplinarios al profesor de guitarra clásica S. V. acusado de presuntos tocamientos a distintas alumnas del centro, tal y como destapó EL PERIÓDICO el pasado mes de junio. El patronato del centro de educación musical tomó esta decisión tras conocer los resultados de un informe de un comité independiente y autónomo, cuando hace cinco meses abrió un proceso de investigación interno para aclarar los hechos y apartó de manera cautelar al docente.

Este diario recibió hasta cinco testimonios diferentes de alumnas de S. V. durante su trayectoria profesional de más de 30 años después de publicar la denuncia interna de una estudiante de 18 años al conservatorio por presuntos "tocamientos en sus partes íntimas" de su profesor de guitarra.

Más de un centenar de estudiantes se concentraron a las puertas del conservatorio solo un día más tarde de conocer la información publicada para pedir la cesión del docente y la dimisión de la directora del conservatorio, Maria Serrat, "como responsable directa de la gestión negligente de esta situación”, según afirmaron los alumnos en aquel momento.