Es noticia
Polémica

Claudia Sheinbaum pide a Seúl por carta más conciertos del grupo de K-pop BTS en México

Seúl confirma que ha recibido la carta de la presidenta Sheinbaum sobre los conciertos de BTS y estudia su respuesta

La petición se produce en medio de la polémica por la preventa de las entradas y las denuncias de los seguidores del grupo por falta de transparencia en el proceso de compra

Una fan posa con una foto del grupo BTS.

Una fan posa con una foto del grupo BTS. / Associated Press / LaPresse / LAP

EFE

Seúl
Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno surcoreano confirmó este martes a EFE que ha recibido la carta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitando que el grupo de K-pop BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

La oficina presidencial del país asiático dijo, vía telefónica, que todavía está estudiando su respuesta a la misiva, anunciada la víspera por la mandataria mexicana.

Fotografía cedida por Ocesa que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS. Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster.

Fotografía cedida por Ocesa que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS. Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster. / Ocesa / EFE

En un hecho sin precedentes, Sheinbaum reveló este lunes que envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar su intervención y facilitar que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas.

La mandataria justificó la gestión como un acto en favor de los jóvenes mexicanos.

La reacción de la gobernante ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de K-pop, que denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). / José Méndez / EFE

Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

TEMAS

