Polémica
Claudia Sheinbaum pide a Seúl por carta más conciertos del grupo de K-pop BTS en México
Seúl confirma que ha recibido la carta de la presidenta Sheinbaum sobre los conciertos de BTS y estudia su respuesta
La petición se produce en medio de la polémica por la preventa de las entradas y las denuncias de los seguidores del grupo por falta de transparencia en el proceso de compra
El Gobierno surcoreano confirmó este martes a EFE que ha recibido la carta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitando que el grupo de K-pop BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.
La oficina presidencial del país asiático dijo, vía telefónica, que todavía está estudiando su respuesta a la misiva, anunciada la víspera por la mandataria mexicana.
En un hecho sin precedentes, Sheinbaum reveló este lunes que envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar su intervención y facilitar que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas.
La mandataria justificó la gestión como un acto en favor de los jóvenes mexicanos.
La reacción de la gobernante ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de K-pop, que denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.
Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.
