Bill Lawrence, creador de 'Ted Lasso' y 'Terapia sin filtro': "Me gusta escribir sobre un mundo imaginario donde la bondad puede prevalecer"

Este año, el nombre de Bill Lawrence estará por todas partes, en toda clase de medios, canales y plataformas. El veterano productor, guionista y director televisivo lanzará a finales de febrero el revival de su querida comedia médica 'Scrubs' en la cadena generalista ABC; estrenará en marzo una nueva propuesta, 'Rooster', protagonizada por Steve Carell, en el canal premium de cable HBO (aquí nos llegará vía HBO Max), y antes de todo eso, desde mañana miércoles, día 28, podremos ver la tercera temporada de su aplaudida 'Terapia sin filtro' en el aún joven 'streamer' Apple TV.

¿Qué se siente siendo así de omnipresente (o de poderoso, dicho de otro modo) en un paisaje tan fragmentado como el del audiovisual de hoy en día? ¿Es maravilloso levantarse cada día cuando uno se llama Bill Lawrence? "¡Ja! No puedo negar mi suerte", confirma en entrevista por videollamada con EL PERIÓDICO. "Llevo haciendo esto mucho tiempo y he tenido la suerte de no dejar de trabajar con hombres y mujeres talentosos cuyos méritos soy experto en adjudicarme. He mantenido a estos colaboradores delante y detrás de la cámara durante muchos años. Por eso Michael J. Fox está en 'Terapia sin filtro'”.

Cinco años después de retirarse de la interpretación, el que fuera protagonista de 'Spin City: Loca alcadía', primera creación de Lawrence, ha accedido a participar en tres de los nuevos episodios de esta comedia agridulce sobre la pérdida y cómo aceptarla. Sin entrar en 'spoilers', diremos que interpreta a alguien con Parkinson, la patología crónica, neurodegenerativa e invalidante que el propio actor sufre en la vida real y que en la ficción afecta al personaje de Paul (un gruñón Harrison Ford), colega y mentor de Jimmy (Jason Segel), psicoterapeuta en eterno luto en el centro de la acción. "Cada vez que Mike se retira, hago lo que sea por traerlo de vuelta", dice Lawrence sobre su viejo amigo-colaborador, que se dejó ver en en 'Scrubs' en 2004 cuando se había centrado en poner voz a personajes animados. "Ahora ha sido todo un poco diferente. Yo creía que realmente no actuaba, pero coincidimos en una barbacoa y me preguntó: '¿Cómo puede ser que en esa serie se hable de Parkinson y no me hayas llamado para hacer nada?'. Le contesté que si hablaba en serio, iba a ponerlo en ella de inmediato".

Ver juntos en el mismo plano a unos muy crecidos Indiana Jones y Marty McFly enviará a muchos por una espiral de sensaciones mezcladas, gozo y nostalgia, alegría y melancolía. "Fue realmente guay verlo en la pantalla con Harrison", señala Lawrence. "Porque ellos son mi infancia, ¿sabe?". Sabemos, sabemos.

Algo parecido a la armonía

"Es raro, toda la gente que me rodea parece tan contenta últimamente", dice Jimmy a su colega Louis (Brett Goldstein, premiado con el Emmy a mejor actor secundario de comedia por su papel en 'Ted Lasso') al principio de la nueva temporada. Su hija Alice (Lukita Maxwell) está feliz porque seguramente podrá jugar al fútbol en la universidad. Su mejor amigo Brian (Michael Urie) avanza con su compañero Charlie (Luke Tenney) en su paternidad subrogada. El sereno amor de Julie (Wendie Malick) hace de Paul un hombre completo a pesar de su condición médica.

¿Cómo se hace una serie dramáticamente atractiva si todos los personajes están felices o casi? "Esta historia iba a durar tres temporadas y ya sabíamos que íbamos a llegar a este momento. Estamos cerca de su desenlace y nuestros chicos, así es, han aprendido a salir adelante. No es que todo vaya a salir bien, pero queríamos hacer una serie en la que se respirara optimismo. Si decidimos hacer otra temporada, tendremos problemas [ríe]. No podemos empezar un cuarto año con Jason Segel diciendo otra vez lo triste que se siente por la muerte de su esposa".

Más de tres décadas de carrera

Tras escribir para (y ser despedido de), por ejemplo, 'Friends', Lawrence debutó como creador de series con 'Spin City: Loca alcaldía', una comedia multicámara de toda la vida, con público en directo. De ahí saltó en 2001 a la irreverente 'Scrubs', mucho más cinematográfica, con escapadas constantes a la fantasía y los ensueños. Los dos mil diez no fueron muy amables con Lawrence (mucha serie de corta vida), aunque algunos recordamos con cariño 'Cougar Town', que tras unos inicios humillantes para la mujer madura, acabó siendo un sólido retrato coral.

Y en el año de oficialización de la pandemia (2020), Lawrence resucitó. En días de poca fe en el mañana, las lecciones positivas de 'Ted Lasso' fueron el bálsamo que muchos, muchos, muchos, muchos necesitaban. “En realidad, el mundo me ha hecho cínico, pero no quiero sacar ese lado de mí y hacer este lugar aún peor. Recuerdo que cuando desarrollé la primera temporada con Jason [Sudeikis], Brendan [Hunt] y Joe [Kelly], todo nuestro empeño era escribir desde un lugar positivo. No sabíamos si iba a funcionar. Simplemente, era un gusto escribir sobre un mundo imaginario donde la bondad puede prevalecer". Lawrence considera igual de personal su otra serie para Apple TV, la comedia negra 'pulp' 'Mono malo', con Vince Vaughn como inspector de sanidad en los Cayos: "Carl Hiaasen, autor de la novela en que nos basamos, ha sido una gran influencia en mi escritura"·.

Si hay una evolución que, según Lawrence, ha marcado la televisión de las tres últimas décadas, es el énfasis en las temporadas cortas frente a las series que duran una vida. "Cuando empecé, el trabajo consistía en encontrar una serie de un mínimo de cien episodios y en la que los personajes no cambiaran demasiado. Hicimos 101 episodios de 'Spin City: Loca alcaldía' durante las cuatro primeras temporadas. Hemos hecho 34 de 'Terapia sin filtro' en tres temporadas. Ahora puedo imaginar historias con un principio, un nudo y un desenlace. Me gusta esa idea. Ya no se piensa en la perpetuidad".