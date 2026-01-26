El Sónar+D 2026 se traslada a la Llotja de Mar

La próxima edición del Sónar+D, el espacio que reúne innovación, arte, tecnología, 'networking' y creatividad dentro del festival de música Sónar, se traslada a la Llotja de Mar, en el centro de Barcelona. El festival contrará con un programa diurno de conferencias, actividades comunitarias, exposiciones interactivas y 'performances' multidisciplinares, tanto el jueves 18 como el viernes 19 de junio.

Estas conferencias y exposiciones estarán los dos días, entre las 10:00 y las 20:00, para poder combinarlo con los conciertos del Sónar en Fira Gran Via, donde también estará presente el Sónar+D a través de experiencias de arte digital. Como avanzó François Jozic, nuevo director del Sónar, en una entrevista con este diario, ese espacio también contará con "instalaciones de gran formato del +D que formen parte de la experiencia. Piezas monumentales de arte digital, inmersivas, interactivas, en la propia Fira".

Jozic también anunció en ese mismo encuentro que buscaba recuperar la conexión con la ciudad de Barcelona: "Por eso puedo anunciar que el año que viene recuperaremos el SónarKids. Estamos en conversaciones muy avanzadas con el Fòrum para llevarlo allí durante los días del festival. Es uno de los ejemplos para reconectar con la ciudad. Con el Sónar +D en un lugar céntrico, el SónarKids en el Fòrum, el festival en la Fira y el ‘off’ en el Poble Espanyol, volveremos a vivir una semana de capitalidad de la música electrónica en Barcelona".

El programa del Sónar+D 2026, que se dará a conocer en las próximas semanas, estará comisariado por Antònia Folguera, comisaria de Sónar+D desde 2015, y Cris Checa, responsable del desarrollo del programa expositivo de Sónar+D (como Project Area) desde 2023. Además, a partir de este año, Sónar+D pasará a ser gestionado íntegramente por la Fundación Sónar, entidad sin ánimo de lucro creada en 2023 para impulsar proyectos de investigación, sostenibilidad, inclusión y accesibilidad en el ámbito cultural.

Asimismo, el festival este año incluye nuevas modalidades de entradas para hacer el Sónar+D más accesible. Además del SonarPass+D, que da acceso a los dos días de Sónar+D y a los tres días de Sónar en Fira Gran Via, se pondrán a la venta tickets individuales para cada día de Sónar+D 2026, así como un abono de dos días.