Dos series con Luis Tosar, la vida de Raphael, nueva película de Cesc Gay…: Netflix España presenta contenidos para 2026 y más allá

¿Llegará un momento en que no hablemos de cine y de tele, o de entretenimiento, sino simplemente de Netflix? Cada nuevo titular sobre la compañía con sede en Los Gatos (California) invita a esa clase de pronóstico. A finales del año pasado superó por primera vez los 323 millones de suscripciones, un aumento de un 8% respecto a las que había logrado al final del año anterior, según las cuentas que presentó el pasado martes. Como bien es sabido y debatido, en el horizonte está su adquisición de las partes de estudios y 'streaming' de Warner Bros. Discovery, más segura que nunca después de haber mejorado su oferta para hacerla íntegramente en efectivo, como ofrecía su rival Paramount en su propuesta alternativa.

Desde su división española contribuyen a esa dominación con series y películas que se han mostrado capaces de atraer a públicos solo geográficamente remotos. En el evento What Next? del pasado jueves, día 22, en Madrid, del que podemos informar ahora, acabado el embargo, avanzaron apuestas importantes para los próximos meses y quizá también el próximo año. Las repasamos y señalamos las fechas de estreno ya confirmadas.

Tosar por partida doble

Será difícil que veamos 'Lobo' en 2026 porque, según explicó la presentadora del evento, Patricia Conde, empezó a rodarse hace poco más de una semana. En la miniserie, anunciada el jueves en primicia, Luis Tosar interpreta a Manuel Blanco Romasanta, el verdadero asesino en serie de la Galicia del siglo XIX que aseguró ser un hombre lobo. A las dos películas inspiradas en su figura (magnífica 'El bosque del lobo', algo menos buena 'Romasanta: La caza de la bestia') se suma ahora esta producción serializada con vocación de verosimilitud. "Sobre todo, hay un retrato muy realista de lo que pudo ser aquel momento y de cómo se podían creer las cosas por entonces", explicó Tosar en el evento.

Luis Tosa en la primera imagen de 'Lobo' / Netflix / Jaime Olmedo

El excelente actor se dejará ver antes en la serie dramática y de acción 'Salvador' (6 de febrero), creada por Aitor Gabilondo y dirigida por Daniel Calparsoro, como un técnico de emergencias sanitarias que descubre que su hija (Candela Arestegui) se ha metido en un grupo neonazi llamado White Souls. En el proyecto se busca el escalofrío de género, pero también el análisis "de cómo mucha gente se ha visto abocada a un lugar de pertenencia y a veces ese lugar resulta ser un grupo ultra, un grupo neonazi". Félix Viscarret, codirector de 'Patria', todavía lo mejor de Gabilondo, cuenta con Jose Coronado y María Valverde en su adaptación a miniserie de 'El problema final', exitoso libro de Arturo Pérez-Reverte.

Inspirada en un caso real, 'El crimen de Pazos' reunirá al productor y creador televisivo Ramón Campos con el actor Tristán Ulloa después de 'El caso Asunta' y 'La viuda negra'. "Se cierra una trilogía 'true crime', pero, de alguna manera, cerramos también una trilogía gallega", dijo Ulloa recordando 'Fariña'. Como en esta última, encarnará a un sargento de la Guardia Civil: un hombre íntegro, Elias, convencido de que el responsable del brutal ataque a una mujer es su marido Aniceto (Miguel Borines) y no un presunto ladrón. Campos también ha participado en la creación de 'Oasis', serie destinada al público juvenil, como 'Esa noche' y 'Toda la verdad de mis mentiras', adaptaciones de libros superventas de, respectivamente, Gillian McAllister y Elísabet Benavent.

Raphael en serie

Próximamente podremos ver también 'Aquel', la serie basada en la vida de, así es, Raphael. "Ya había tenido oportunidades de contar mi vida en la pantalla, pero quería asegurarme de que quedara así de bien", comentó el propio artista, quien supervisó el casting y eligió personalmente a Javier Morgade para interpretar a la versión joven de su personaje. Él mismo hará dos apariciones, según dijo el productor José Manuel Lorenzo: una sobre el escenario, otra como actor. Todavía no tiene fecha de estreno; Lorenzo hizo una alusión al año próximo. "Mira que estoy mayor", dijo Raphael, bromeando sobre la posibilidad de perderse la serie.

Sí que hay estreno cerrado para 'Berlín y la dama del armiño' (15 de mayo), como se llamará la segunda temporada de 'Berlín', en la que un duque propone al equipo robar el cuadro de Da Vinci del título y acaba escarmentado. Según reveló Tristán Ulloa, que encarna al Sancho Panza del ladrón titular, es una entrega "más cachonda, con perdón; más divertida, más luminosa, si cabe". Con Sevilla como paisaje, lo que según Inma Cuesta, nuevo fichaje de la serie, da a la temporada, claro, "un color especial". También en 2026 caerán la segunda temporada de 'Clanes', la cuarta de 'Muertos S.L.' o la quinta de 'Machos alfa'.

Películas ambiciosas

Uno de los filmes con los que Netflix espera hacer taquilla y, con suerte, lograr algunos premios es 'El niño', adaptación de Mariano Barroso del libro de Fernando Aramburu sobre la familia de una de las jóvenes víctimas de una explosión de gas en el País Vasco de los 80. Karra Elejalde es el abuelo, y Belén Cuesta, una madre obstinada en continuar. "Lo que más me impactó fue la capacidad de ella de seguir adelante, de querer, si no vivir, sobrevivir", explicó la actriz, que destacó el afán del filme por "contar el duelo con mucha vida".

También por salas debería pasar '53 domingos', en la que el barcelonés Cesc Gay lleva al cine su propia obra de teatro de 2021 sobre tres hermanos que deciden reunirse para hablar de un padre que ha empezado a comportarse de forma extraña. Los encarnan aquí Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Javier Cámara, "el actor fetiche de Gay", como recordó Gutiérrez. "Yo creo que no digo una tontería si afirmo que es un cásting para él soñado", aventuró el propio Cámara.

En la presentación también se habló, pero poco, de 'En nombre de otro', el nuevo 'thriller' de Oriol Paulo ('Contratiempo', 'El inocente'). De su trama no se puede revelar nada porque, al parecer, todo sería 'spoiler'. Explicó la prota femenina Blanca Suárez: "Es más Uri que nunca; a cada minuto, la película y la trama dan absolutamente la vuelta. Definir esta película es muy complicado, igual que definir nuestros personajes". Mario Casas, actor habitual en la obra de Paulo, añadió: "Este tipo de cine solo lo puede hacer él realmente, enganchar así a la gente, que te esté desde el primer momento creando esas preguntas, quiénes son los personajes realmente".

Primera imagen promocional del filme de Oriol Paulo 'En nombre de otro' / Netflix / Quim Vives

A estos títulos hay que añadir, además, la comedia con Maribel Verdú 'Gracias, equipo'; la nueva versión de 'Mi querida señorita' por el 'hitmaker' Fernando González Molina; 'Cortafuego', de David Victori; 'La desconocida', adaptación del libro de Rosa Montero y Olivier Truc a cargo de Gabe Ibáñez, o 'Los creyentes', de Roger Gual, que no parece ser revisión del pequeño clásico de los 80 con Martin Sheen.

Noticias relacionadas

En el apartado de documentales destacan un par de títulos: 'Rafa', miniserie en la que Rafa Nadal abre ("como nunca", según Netflix) las puertas de su vida, y el anunciado en primicia en el evento 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', largometraje de Juanjo López y Jon Sistiaga sobre los dos días de julio de 1997 en que millones de españoles se movilizaron para intentar frenar el asesinato del concejal del PP en Ermua.