El Editorial de Cristina Villanueva: Crisis de confianza

¿Es una cámara oculta? ¿Una tomadura de pelo? ¿Un chiste de mal gusto? Ya no sabemos cómo sentirnos. Pero tenemos claro que Catalunya no merece un día más de paralización del servicio de Rodalies ni de información fragmentada… Esta mañana el problema ha estado en el Centro de Control de ADIF, donde se centraliza la información de la circulación de trenes… "Un peligro reanudar el servicio". Así que… ahora circulan trenes, ahora no, ahora sí… Y cientos de miles de personas atrapadas, mirando el móvil y el reloj.

Esto ya no es solo una crisis de movilidad. Es una crisis de confianza. No confiamos en que el sistema ferroviario sea seguro. No confiamos en que quienes mantienen las vías hayan hecho bien su trabajo. No confiamos en nadie… Lo que está en juego va más allá de los trenes. El enfado es, en realidad, una cicatriz política. Porque la desconfianza empezó precisamente en un andén, hace años… Restablecer la confianza no es una opción. Es una obligación por la seguridad, por la dignidad de los trabajadores, por la paciencia de los usuarios; y también, atención, por la estabilidad de los gobiernos.

