Urtasun asegura que el Gobierno regulará la IA generativa para proteger el trabajo de los creadores y los derechos de autor

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró este lunes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que el Gobierno regulará la inteligencia artificial generativa (IA) en el marco del Estatuto del Artista, para "evitar que sustituya el trabajo de los creadores y garantizar los derechos de autor". La conferencia de Urtasun, celebrada en el Hotel Palace de Barcelona, tuvo como "ineludible" prólogo el caos en Rodalies, que calificó de "intolerable". No obstante, señaló que es momento de "resolver la crisis" y no de "hablar de dimisiones".

El ministro afirmó una vez más que la cultura "no es un lujo, sino un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar". En este sentido, subrayó el plan de derechos culturales que ha puesto en marcha el departamento que dirige, enfocado a crear "espacios compartidos", reducir "fracturas sociales" y construir "identidades". Frente a la eliminación de "instituciones y normas" internacionales que impulsa Donald Trump y el auge de las 'fake news' y la ultraderecha, Urtasun propuso una vida cultural sólida como elemento central para "salvar un mundo en llamas".

Grandes infraestructuras culturales

Datos en mano, Urtasun calificó Catalunya de "motor cultural" de primer orden, y defenció la necesidad de grandes infraestructuras culturales. Sobre la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona, indicó que será "el gran altavoz de la tradición literaria catalana"; el pasado octubre ya anunció que el nuevo equipamiento acogerá el archivo de Juan Marsé, y en el Hotel Palace dio a entender que no será el único. Sobre el MNAC, cuyas obras de renovación y ampliación están al caer, consideró que será una "referencia de los nuevos discursos museísticos". El conflicto por las pìnturas murales de Sijena tuvo un tiempo para la política, pero ahora es el de los "técnicos", dijo Urtasun, quizá abriendo la puerta a que se pronuncien los especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). O quizá no. "Los técnicos del ministerio han estado a disposición del MNAC desde el primer momento", aseveró, no por primera vez.

Clave metropolitana

Urtasun también celebró la adquisición de la Casa Gomis (con un uso futuro incierto a causa de los planes de ampliación del aeropuerto del Prat) y el proyecto estratégico del Govern para transformar la antigua central térmica de Sant Adrià de Besòs en el 'hub' audiovisual Catalunya Media City. Dos equipamientos que leyó en clave metropolitana. De nuevo, tuvo que volver a la crisis de Rodalies: "Es un gran problema para el desarrollo económico de un área de cinco millones de habitantes con un potencial bestial".

Albiach

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, fue la encargada de presentar a Urtasun. Tampoco Albiach pudo evitar referirse a la crisis de Rodalies, que atribuyó a la "infrafinanciación" durante décadas. "Lo que toca ahora es solucionar" el episodio, dijo. "Pueden estar seguros de que cuando pase este desaguisado no nos temblarán las piernas y pediremos que se asuman responsabilidades a ambos lados", añadió.