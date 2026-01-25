Premios de la crítica
'Los domingos', mejor película dramática y 'La cena', mejor comedia en los premios Feroz
Las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' han sido las grandes victoriosas en televisión
EFE
'Los domingos' ha obtenido el premio a mejor película dramática en los premios Feroz, en los que la película de Alauda Ruiz de Azúa ha obtenido un total de cinco premios; mientras que 'La cena' ha ganado el premio a mejor película de comedia y las series 'Yakarta' y 'Poquita fe' han sido las grandes victoriosas en televisión.
Los galardones que conceden la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) han colmado de reconocimientos a 'Los domingos', que ha ganado hasta cinco premios: mejor película dramática, mejor directora para Alauda Ruiz de Azúa, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz, mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu y mejor guion.
"Esto es un milagro. Lo siento así", ha expresado la realizadora, que ha recordado que las películas "no se hacen solas, se hacen con los equipos".
'La cena', de Manuel Gómez Pereira, ha obtenido el premio a mejor película de comedia y 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, ha obtenido dos premios: el de mejor actor protagonista para Jose Ramon Soroiz y el de mejor actor de reparto para Kandido Uranga.
En el apartado televisivo las grandes triunfadoras han sido 'Yakarta' y 'Poquita fe', pues cada una de las dos serie se ha llevado a casa tres premios.
