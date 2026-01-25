Muere Remigi Palmero, figura fundamental del rock valenciano

Ha muerto en Alginet Remigi Palmero (1950), músico, compositor y una de las figuras más singulares, influyentes y difíciles de clasificar de la historia del pop valenciano. Su fallecimiento pone fin a una trayectoria breve en lo discográfico pero decisiva en lo cultural: Palmero fue pionero del rock en valenciano desde finales de los años sesenta con Els 5 Xics y, más tarde, uno de los fundadores del llamado rock mediterráneo, junto a Pep Laguarda y Julio Bustamante.

Su muerte deja un vacío profundo en la música valenciana. Remigi Palmero fue pionero, fundador y referencia, desde Els 5 Xics hasta el rock mediterráneo, y uno de los primeros en demostrar que el valenciano podía sonar moderno, corporal, mestizo y popular sin pedir legitimación política ni académica. Su legado, concentrado en unos pocos discos, sigue siendo esencial para entender la historia del pop hecho desde València.

Un disco de culto

Si el pop y el rock valencianos —y en valenciano— tienen un disco de culto indiscutible, ese es Humitat relativa. Grabado en 1978 en los históricos estudios Tabalet, dirigidos por Lluís Miquel Campos, y publicado un año después por el sello Pu-Put! (filial barcelonesa de Zafiro), el álbum forma, junto a Brossa d’ahir de Pep Laguarda i Tapineria (1977) y Cambrers de Julio Bustamante (1981), una especie de triunvirato fundacional del rock mediterráneo hecho desde València. “Es tan intenso, tanta es su luz y tanto el calor que irradia, que escucharlo es como mirar al sol con los ojos abiertos”, escribió el periodista Juan Puchades sobre el disco.

En el momento de su publicación apenas se vendieron unos cientos de copias. Sin embargo, con el paso del tiempo Humitat relativa se consolidó como uno de los álbumes más influyentes del pop estatal, gracias a una mezcla inédita de folk, rock, jazz y funk con sonoridades latinas, africanas y flamencas; una reivindicación explícita del paisaje y la cultura propios; y un uso del valenciano deliberadamente alejado del marco político de la Nova Cançó. Ese enfoque lo convirtió en referencia para artistas posteriores como Òscar Briz, Antònia Font, Manel, Arthur Caravan, Els Jóvens o Sénior i el Cor Brutal.

De Els 5 Xics al pop “normal” en valenciano

Mucho antes de Humitat relativa, Remigi Palmero ya había sido un pionero. Su carrera comenzó a finales de los años sesenta cuando, con apenas diecisiete años, se incorporó como guitarrista y cantante a Els 5 Xics, una de las primeras bandas que hicieron pop y rock en valenciano desde parámetros plenamente populares. Procedentes del circuito de verbenas, clubes y salas de baile, Els 5 Xics fueron un grupo masivamente activo, con actuaciones constantes por cientos de municipios valencianos y fuera de este territorio, y grabaciones para sellos como Emi-Regal o Unic.

Ese origen marcaría para siempre la manera de entender la música de Palmero. Él mismo siempre hizo gala de su condición de músico “no universitario”, formado en el directo, en el baile y en la cultura popular. En una entrevista concedida a Rockdelux en 2015 explicaba que ese bagaje lo distanciaba de los presupuestos intelectuales de artistas como Raimon u Ovidi Montllor: “Los veía diferentes a mí. Y en esa diferencia empecé a concebir hacer un pop en catalán… normal, por decirlo de alguna manera”.

Ese deseo de hacer un pop “normal” en lengua propia, sin solemnidad ni vocación doctrinal, está en el origen de todo su proyecto artístico posterior.

Tico Balanzá, Remigi Palmero y Julio Bustamante. / L-EMV

El nacimiento del rock mediterráneo

Tras la disolución de Els 5 Xics durante su etapa en el servicio militar, Palmero empezó a registrar ideas que acabarían cristalizando en Humitat relativa. A su regreso, se integró en la bohemia musical valenciana de finales de los setenta junto a Pep Laguarda, Tico Balanzà y Julio Bustamante, con quienes compartía la voluntad de construir una música de raíces, abierta al mestizaje y alejada tanto del folk ortodoxo como del rock anglosajón mimético.

Grabado en el verano de 1978, Humitat relativa fue un disco radicalmente adelantado a su tiempo. Contó con músicos africanos —los hermanos Louis y Pepe Dougan, junto a otros instrumentistas de Guinea Ecuatorial— y se convirtió en el primer álbum del pop español en incorporar músicos africanos en una grabación, dando forma a una amalgama sonora que unía África y València, el Mediterráneo y la psicodelia, el funk y el flamenco. La versión aflamencada del poema de Estellés Plens de sol de bon matí es una de sus muestras más claras.

Para Palmero, el disco era una respuesta directa a la Nova Cançó, a la que consideraba “plana y aburrida”. “Queríamos que la música fuera más sensual y menos politizada, y demostrar que el valenciano tenía una sonoridad perfecta para el pop o el funki”, explicaba. Defendía el carácter apolítico del álbum y rechazaba la politización de la lengua: “Siempre he creído que politizar la lengua es sinónimo de poca cultura”.

Una obra inacabada

Pese a su estatus mítico, Palmero nunca se sintió del todo cómodo con Humitat relativa. Consideraba que el disco se publicó a partir de premezclas inacabadas, tras una decisión unilateral del sello. Por ello mantuvo una relación tensa con las reediciones posteriores, incluida la realizada en 2018 por el sello La Casa Calba, de la que se desvinculó. “Yo quería algo más, depurarlo, revisitarlo. Han tenido miedo y no han arriesgado”, afirmó entonces, lamentando que no se hubiera ido más allá del respeto arqueológico al original.

Aun así, reconocía el valor central del álbum como manifesto de la cultura mestiza. “Su mensaje más importante es la multinacionalidad y el multiculturalismo, y eso sigue vigente”, sostenía, vinculándolo a una tradición valenciana amplia que iba de Concha Piquer a Bruno Lomas.

Retirada y legado

Tras Humitat relativa, Palmero solo publicó dos discos más, Provisions y Sense comentaris, y desarrolló junto a Bustamante y Balanzà el proyecto In Fraganti, que en los años ochenta ofreció un directo largo, transgresor y multilingüe. A partir de los años noventa fue retirándose progresivamente de la escena y regresó a Alginet, donde cuidó de su madre y llevó una vida dedicada también a la pintura, el yoga y la reflexión creativa.