Mika vuelve a ser Mika en el hedonista y dramático ‘Hyperlove’

‘Hyperlove’ Mika Republic-Universal Pop ★★★

El mundo se está convirtiendo en una especie de plató sobreactuado, acelerado e hiperestimulado, y en esa nube de impulsos intensos y conectividad permanente, ¿qué nos queda? Tratar de disfrutar de todo ello sin dramatizar, saltando a la lista de baile mientras suena una golosina melódica como las que llenan ‘Hyperlove’, el nuevo álbum de Mika. Esa es su receta, al menos. Música pop gozosa, hedonista, donde está prohibido que la nostalgia por tiempos un poco menos atropellados estropee la fiesta.

Es el séptimo álbum de este británico-estadounidense-libanés nacido en Beirut, crecido entre París y Londres, que entró con buen pie en la arena pop, hace ya 19 años, con el álbum ‘Life in a cartoon motion’ y un par de ‘hits’, ‘Relax, take it easy’ y el vertiginoso ‘Grace Kelly’. Su último trabajo, ‘Que ta tête fleurisse toujours’ (2023), dedicado a su madre (fallecida dos años antes), iba orientado al mercado francófono, y era menos eufórico de lo habitual. Como el anterior, ‘My name is Michael Holbrook’ (2019). Así que ‘Hyperlove’ representa su regreso al mundo ‘anglo’ y, por tanto, global, tras más de seis años, y con un cancionero que es puro Mika en su versión más reconocible: colorista y entretenida. No es un pecado mortal.

Saltar de la cama

El disco sugiere un concepto más o menos unitario en torno al tiempo actual y sus disfunciones, sobre todo en el campo amoroso. Ahí estuvo el primer ‘single’, ‘Modern times’, donde Mika lee sus andanzas erótico-festivas desde un prisma filosófico: “Si sigues saliendo de la cama corriendo antes de que nuestro amor comience, no podemos encontrar la verdad en esta vida”. El vínculo personal, como salvación ante la saturación y el exceso. Canta y rapea, o casi, sobre una base electrónica gruesa, un disco-pop que te arropa e impulsa a la danza. La buena noticia es que, detrás de este adelanto, abundan las canciones ricas en ganchos, melodías ocurrentes y golpes de efecto: la juguetona y repetitiva ‘Spinning out’, esa golosina llamada ‘Excuses for love’, con su arrebato vocal operístico, el electro-pop envolvente y futurista de ‘Dreams’.

Los interludios rompen el ritmo, pero dan al álbum un toque de narrativa cinematográfica (en la voz nada menos que del cineasta John Waters). Y pasado el ecuador, el álbum aguanta, rompiendo pronósticos. Está ‘Science fiction lover’, con su fantasía en torno a una relación de otro milenio, asentada en sintetizadores con toque retrofuturista, y la rendición a la sobreestimulación de ‘Eleven’, de recitado numérico mareante. ‘Inmortal love’, segundo ‘single’, Mika diserta sobre un amor profundo, un ‘hyperlove’ transformado en energía cósmica. Cierre de un álbum rico en canciones ocurrentes, divertidas y sensuales que entran a la primera escucha. Y a la segunda. La duda pertinente es si te seguirán atrapando a la 20ª. Jordi Bianciotto.

'Your picture' Sha La Das Diamond West Records Soul ★★★★

El cantante Bill Schalda pasaba de los 70 años cuando en 2018 apareció el álbum de debut del grupo que comparte con sus hijos Paul, Will y Carmine. Ahora regresan con un hermoso disco dedicado a la matriarca del clan, Linda, en el que los Sha La Das refinan su fórmula de soul añejo con pinceladas de doo-wop, pop y hasta folk psicodélico, todo sustentado en el dulce falsete a lo Smokey Robinson de Bill (bastante asombroso para un hombre de casi 80 años) y las cálidas armonías vocales que le brindan sus tres retoños. Ideal para tardes lluviosas. Rafael Tapounet

'Samurai II' Beny Jr y El Guincho Nuevo Rico Trap ★★★★

Cuatro años después de encontrarse por primera vez (en el magnífico álbum 'Samurai'), el rapero de lengua afilada Beny Jr y el genial productor El Guincho han afianzado su relación mostrando que lo suyo va en serio. Ambos personajes discretos, mezclan poderes otra vez para que el primero reparta historias ocultas en su amplía mochila vital, también para camelar con su pose de bandido, y el segundo prepara el terreno a partir de muchas texturas para que luzca sobremanera todo eso. Vaya, lo que hace El Guincho. Ignasi Fortuny