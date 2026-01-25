Esta ha sido la canción más escuchada en Catalunya en 2025: totalmente inesperado

Como cada año, la plataforma Spotify publicó en el mes de diciembre su tradicional ‘Spotify Wrapped’, una recopilación de las canciones, los artistas y los álbumes más escuchados por cada usuario.

Además, también elabora un ránking de los temas que han tenido más reproducciones durante todo el año en cada territorio.

Canciones más escuchadas en Catalunya

Para sorpresa de muchos, la canción más escuchada de 2025 en Catalunya no ha sido un tema catalán, ni tampoco español.

La canción que se ha llevado la medalla de oro ha sido ‘La plena’, una colaboración con ritmo latino entre W Sound, Beéle, WestCOL y Ovy On The Drums.

La segunda canción más escuchada ha sido ‘Capaz’ de Alleh y Yorghaki, el single principal del álbum debut ‘La ciudad’, que el dúo venezolano publicó en diciembre de 2024.

Cierra el top 3 ‘Baile inolvidable’, del puertorriqueño Bad Bunny, que pasará por España en este 2026 con su gira ‘Debí tirar más fotos’.

Artistas más escuchados

En la lista de artistas más escuchados en el territorio catalán predomina el ritmo latino y la música urbana.

El artista más escuchado ha sido Bad Bunny, y es que, como era de esperar, su álbum ‘Debí tirar más fotos’ ha liderado las listas de Spotify durante todo 2025.

En segunda y tercera posición se encuentran Myke Towers y Quevedo respectivamente. Durante 20025, ambos artistas recorrieron diferentes países con sus giras, donde presentaron sus últimos proyectos ‘La pantera negra’ y ‘Buenas noches’.

Artistas catalanes

A nivel internacional, hay varios artistas catalanes que han tenido un gran impacto. Rosalía, nacida en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), se ha coronado como la artista española más escuchada fuera de España, gracias en parte a su último álbum ‘Lux’, con el que recorrerá más de 30 ciudades en su gira mundial.

Noticias relacionadas

El segundo artista español más escuchado fuera de España es el cantante y rapero Morad, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Por último, en tercer lugar cierra el podio Aitana, natural de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), que recientemente se proclamó ganadora de un Grammy Latino.