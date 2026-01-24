Elvira Dyangani Ose no renovará como directora del Macba y asume la dirección de la Bienal de Abu Dabi

La directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), Elvira Dyangani Ose, cuyo mandato finaliza el próximo mes de septiembre, compaginará este cargo con la dirección artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi, según ha dado a conocer este viernes a través de sus redes sociales.

La historiadora del arte ha afirmado que 2026 empieza con "buenas noticias", que se suman a la "buena acogida" de la exposición de la institución, 'Proyectar un planeta negro: el arte y la cultura de Panáfrica', así como al 30.ª aniversario del Macba.

"Feliz de anunciar -ha aseverado- de que me sumo al equipo de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi como directora artística. Una tarea que compaginaré con la dirección del Macba, acompañando con la ilusión y energía de siempre al equipo del museo y su gobernanza hasta el verano. ¡Vamos!".

El Consejo General del Consorcio del Macba nombró a Dyangani Ose en julio de 2021 tras valorar su voluntad de aportar "una mirada innovadora sobre el papel del museo en el escenario local e internacional", además de mostrar "una clara voluntad de conexión con los debates contemporáneos sobre el papel del arte en este principio de siglo, sin eludir un claro compromiso con las problemáticas sociales".

Empezó como directora en septiembre de 2021, con un contrato de alta dirección que contemplaba una duración de cinco años, renovables con el acuerdo explícito del Consejo General.

Nacida en Córdoba en 1974, la directora del Macba se licenció en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un diploma de Estudios Avanzados en Arquitectura, Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Ha sido comisaria de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Göteborg, conservadora de Arte Internacional de la Tate Modern de Londres, conservadora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla y conservadora de Arte Contemporáneo del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde 2018 y hasta su incorporación al centro barcelonés, Elvira Dyangani Ose ejerció como directora y conservadora jefa de The Showroom, en Londres, además de ser profesora de Culturas Visuales en Goldsmiths, Universidad de Londres, desde 2014, y miembro del consejo del Thought Council, Fondazione Prada.