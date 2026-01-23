Agnès Marquès gana el Ramon Llull con una novela sobre los límites de la verdad y el periodismo viral

En marzo de 2014, en un pequeño diario del sudeste de Texas, apareció publicado un sorprendente anuncio en el que una mujer ‘felicitaba’ a su marido y a su amante por el hijo que esperaban. "Quiero felicitar a Shara Cormier y Patrick Brown. Están esperando un bebé. Espero que ambos estén realmente enamorados y que todo salga bien. Siempre, la esposa de Patrick, Timeshia Brown", podía leerse en ‘The Sabine County Reporter’. En cuanto lo vio, la periodista y escritora Angès Marquès (Barcelona) supo que ahí había una historia que contar, una novela por escribir. Máxime después de descubrir que aquel diminuto anuncio clasificado dio la vuelta al mundo amplificado por el eco voraz del consumo instantáneo y la viralidad digital.

"¿Cómo puede ser que la vida de tres personas que viven en un pequeño pueblo de Texas acabe siendo material de consumo?", se pregunta ahora Marquès, ganadora del 46º Premi Ramon Llull con una novela que, tirando del hilo de tan peculiar triángulo amoroso, reflexiona sobre la tensa relación entre secretos y verdad. "Vivimos en una sociedad que confunde explicarlo todo con ser honestos", defiende la también columnista de EL PERIÓDICO. El jurado del galardón, dotado con 60.000 euros, ha destacado que la obra ganadora, titulada 'La segona vida de Ginebra Vern', es una novela "poderosa" sobre la necesidad de construir relatos para sobrevivir "y la fuerza de los vínculos que llamamos amor".

En 'La segona vida de Ginebra Vern', ha explicado Marquès, todo echa a rodar cuando una periodista barcelonesa en horas bajas y en plena reestructuración del medio en el que trabaja recibe el encargo de hacer un artículo viral, “un clickbait emocional de manual que solo busca el morbo”, con la historia del anuncio de Texas. Titular SEO, tecleo rápido y risas garantizadas. Sólo que lo debería ser una noticia de usar y tirar acaba propiciando "una transformación inesperada". "Le pasan muchas cosas, y la mayoría no se pueden explicar", ha avanzado, enigmática, Marquès.

"Mapa de riesgos"

Lo que sí se puede explicar es que Ginebra Vern, la periodista que da título al libro, emprende un viaje a Texas buscando el origen de la historia tal y como hizo la propia Marquès. "Me dije que tenía que ir, porque si una noticia así ya hubiese provocado revuelo aquí, imagínate en pleno cinturón bíblico de Estados Unidos", ha explicado. El resultado es una novela que se sirve del periodismo como "mapa de riesgos" para ahondar en conceptos como la honestidad, la moralidad o la responsabilidad. "El periodismo es un lugar de conflicto ideal dentro de la novela para plantear un dilema que nos interpela a todos, porque todos somos narradores de nuestra propia vida”, ha explicado.

El amor, por su parte, es "el campo de pruebas moral". "La mujer es donde la cultura proyecta la moral, y eso es lo que lo hace interesante", ha subrayado. De fondo, atravesando toda la novela, preguntas incómodas sobre qué tenemos derecho a saber de la vida de los demás o cómo nos contamos a nosotros mismos. "Al final, lo que hay es la distancia insalvable entre los hechos y el relato que hacemos de nuestras propias vidas hasta que encontramos un espejo en el que nos podemos mirar", ha reflexionado.

Marquès, periodista, presentadora de radio y televisión y actual directora del programa 'Catalunya nit' de Catalunya Ràdio, es también autora de 'Ningú sap que sóc aquí', novela generacional ambientada en un festival de música con la que debutó en 2022.