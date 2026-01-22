Strafalari, el espectáculo de Mag Lari en Madrid, encara su recta final: última función el 8 de febrero

Mag Lari afronta las últimas semanas de su parada en Madrid con Strafalari, el espectáculo que ha conquistado al público madrileño en el Teatro Marquina y que se despide de forma definitiva el próximo 8 de febrero. El que está considerado como el mejor mago showman del país pone así el broche de oro a su paso por la capital con una propuesta que une magia de alto nivel con comedia inteligente, momentos íntimos y una constante complicidad con el público.

A lo largo de los 90 minutos que dura el espectáculo, Mag Lari hace gala de aquello que lo caracteriza: su elegancia, ironía punzante y un absoluto dominio del ritmo escénico. La esencia de Strafalari se resume en celebrar lo singular, lo extravagante y lo extraordinario. Es por eso que, durante la obra, el teatro se convierte en una gran fiesta de la que el público es también partícipe.

El espectáculo recoge algunos de los mejores números de ilusionismo de su carrera, con una puesta en escena cuidada al detalle y un vestuario diseñado al milímetro. La energía que desprende el show contagia a todos los asistentes, haciendo que los más jóvenes se maravillen y se entusiasmen con cada efecto, mientras que los adultos disfrutan con picardía del humor inteligente de Mag Lari.

Strafalari

Décadas de trayectoria

Estrenado en 2023, el espectáculo ha recorrido más de 150 teatros de toda España, consolidando a Mag Lari como uno de los artistas más carismáticos y aclamados del ilusionismo contemporáneo. El también director del espectáculo de magia más importante y taquillero del mundo, Nada es imposible, del Mago Pop, cuenta con más de 30 años de trayectoria, durante los cuales ha ofrecido más de 3.500 funciones.

Premio Nacional de Magia, el artista ha trabajado también en televisión y radio, colaborando con nombres destacados como Andreu Buenafuente o Javier Cárdenas, y presentando varios programas. Además, es autor de varios libros sobre magia y cultura pop y tiene su propia escuela de ilusionismo en Barcelona.

Mag Lari finaliza la temporada de Strafalari en Madrid el 8 de febrero. Las entradas de las últimas funciones se encuentran a la venta en la página web del Teatro Marquina.