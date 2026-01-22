'Sirat' estará por partida doble en la fiesta de los Oscar del 15 de marzo

La fiesta de la producción española 'Sirat' se prolongará al menos hasta el próximo 15 de marzo. Ese día, la película dirigida por Oliver Laxe estará presente, y por partida doble, en la gala de la 98ª edición de los premios Oscar que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles después de haberse ganado la nominación en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido. 'Sirat' sigue así los pasos de 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, que en 2024 obtuvo una doble candidatura en los apartados de mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería (al final, no consiguió ninguno de los dos premios). 'Los pecadores', de Ryan Coogler, encabeza la carrera hacia las estatuillas con 16 nominaciones (un récord histórico), por delante de la otra gran favorita, 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, que acumula 13.

No lo tendrá fácil Laxe para llevarse a casa el trofeo dorado. Entre sus rivales en el apartado de película internacional figuran títulos de tanto peso como la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, que el 11 de enero ya ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, y la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que este pasado sábado se impuso a 'Sirat' en los premios de la Academia del Cine Europeo. Estos dos filmes se han colado además entre los finalistas en la categoría reina, la de mejor película; o sea, palabras mayores. Completan el quinteto de aspirantes la francesa 'Un simple accidente', dirigida por el iraní Jafar Panahi, y la tunecina 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania.

Una proeza extraordinaria

Si hacerse un sitio entre las mejores películas internacionales de 2025 a juicio de la Academia de Hollywood ya es un éxito colosal, conseguir que una producción española sea nominada en una de las categorías consideradas técnicas es una proeza extraordinaria. El valor de lo que ha conseguido el equipo de sonido encabezado por Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja -el primero íntegramente femenino que opa a una estatuilla- adquiere una nueva dimensión cuando se citan los títulos de los filmes a los que se enfrenta: 'F1: la película', ‘Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. Para que se hagan una idea: el presupuesto de la más barata de las cuatro -'Los pecadores'- es casi 15 veces el de 'Sirat'.

De izquierda a derecha, Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas / Toni Albir / EFE

La película de Ryan Coogler ha entrado ya en la historia de los Oscar al convertirse en el filme que más nominaciones ha cosechado: supera en dos a 'Eva al desnudo', 'Titanic' y 'La la land', que llegaron hasta las 14. Un hito bastante asombroso para una producción de género fantástico que relata una historia de vampiros al tiempo que celebra la cultura afroamericana. Tanto 'Los pecadores' como 'Una batalla tras otra', que con 13 candidaturas mantiene su condición de favorita, son apuestas de Warner Bros, la compañía cuya adquisición se disputan en estos momentos Netflix y Paramount.

Las dos están entre los 10 finalistas en la categoría de mejor película, junto con 'Frankenstein', de Guillermo del Toro (nueve nominaciones); 'Marty Supreme', de Josh Safdie (nueve); 'Valor sentimental', de Joachim Trier (nueve); 'Hamnet', de Chloé Zhao (ocho); 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos (cuatro); 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho (cuatro); 'F1: la película', de Joseph Kosinski (cuatro), y 'Sueños de trenes', de Clint Bentley (cuatro).

Premios de interpretación

En los apartados de interpretación se repiten los nombres que ya dominaron las nominaciones a los Globos de Oro, con alguna sorpresa (pocas: las ausencias de Ariana Grande, Cynthia Erivo, Paul Mescal y Jesse Plemons son quizá las más llamativas). El premio a la mejor actriz protagonista se lo disputarán Jessie Buckley (la principal favorita, por 'Hamnet'), Rose Byrne ('Si pudiera te daría una patada'), Kate Hudson ('Song sung blue'), Renate Reinsve ('Valor sentimental') y Emma Stone ('Bugonia'). El mejor actor protagonista saldrá de entre estos nombres: Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue moon'), Michael B. Jordan ('Los pecadores') y el brasileño Wagner Moura ('El agente secreto'). En los galardones a mejor actriz y actor de reparto mandan 'Valor sentimental' (candidaturas para Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lileeas y Stellan Skarsgard) y 'Una batalla tras otra' (Benicio del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor).

Si 'Los pecadores' y 'Una batalla tras otra' representan la cara de estas nominaciones, la cruz hay que otorgársela a 'Wicked: Parte 2', de Jon M. Chu, que se ha quedado en blanco después de que la primera entrega cosechara el año pasado 10 candidaturas. Tampoco le ha ido mucho mejor a la superproducción 'Avatar: Fuego y ceniza', de James Cameron, que se ha tenido que conformar con una nominación previsible a los mejores efectos visuales y otra un tanto extravagante al mejor diseño de vestuario.

Y un estreno destacado: a sus 68 años, el músico australiano Nick Cave consigue su primera nominación al Oscar por la canción 'Train dreams', de la película 'Sueños de trenes', compuesta a medias con el miembro de The National Bryce Dressner.

Pueden leer la lista completa de nominados aquí.