Carta conjunta
Scarlett Johansson, R.E.M, el creador de 'Breaking Bad' y cientos de artistas denuncian que la IA es un "robo a gran escala"
"Las empresas tecnológicas ávidas de beneficios han copiado una enorme cantidad de contenido creativo en línea sin autorización ni pago a quienes lo crearon", denuncia una coalición de 800 artistas, actores, músicos y escritores de Estados Unidos
Cerca de 800 artistas, actores, músicos y escritores de Estados Unidos han firmado una carta conjunta en la que denuncian que las empresas de inteligencia artificial como OpenAI, Google, Microsoft, Meta, xAI o Anthropic están perpetrando lo que denominan un "robo a gran escala" de su trabajo.
Entre los firmantes de la campaña Stealing Isn't Innovation (Robar no es innovar) destacan las actrices Scarlett Johansson y Cate Blanchett, las bandas R.E.M., One Republic y The Roots, la cantante Cyndi Lauper, los escritores George Saunders y Jodi Picoult o el showrunner Vince Gilligan, creador de series como Breaking Bad, Better Call Saul o la reciente Pluribus.
"Impulsadas por la feroz competencia por el liderazgo en la nueva tecnología IA generativa, las empresas tecnológicas ávidas de beneficios, incluidas algunas de las más ricas del mundo y empresas respaldadas por capital privado, han copiado una enorme cantidad de contenido creativo en línea sin autorización ni pago a quienes lo crearon", denuncian en un comunicado de prensa.
Su denuncia sigue: "Esta apropiación ilegal de propiedad intelectual fomenta un ecosistema de información dominado por la desinformación, los deepfakes y una avalancha artificial insustancial de materiales de baja calidad [conocida como AI slop], lo que pone en riesgo el colapso del modelo de IA y amenaza directamente la superioridad de Estados Unidos en materia de IA y su competitividad internacional".
La campaña reclama obligar a las grandes tecnológicas a firmar acuerdos de licencia que retribuyan a los artistas por el uso de sus obras, así como el derecho a que puedan oponerse a ser explotados para entrenar los modelos de lenguaje que dan forma a aplicaciones generativas como ChatGPT, Gemini o Grok.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Consell Professional de TV3 critica el programa 'Fanzone' de Gerard Romero: 'Se han traspasado líneas rojas
- Paula Gallego, de niña en 'Cuéntame' a voz de la generación Z en 'Machos alfa': 'Gracias a la serie soy más atrevida
- Así será el gran concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi: una 'ópera contemporánea' en seis actos
- Fallece el diseñador Valentino, el último emperador de la moda del siglo XX, a los 93 años
- Iván Ferreiro: 'Hay una presión muy grande sobre los artistas, cuando no somos los que mandamos en la industria
- Juego de tronos' en versión sucia, sencilla y a ras de tierra: llega 'El caballero de los Siete Reinos
- La importancia del detalle
- Jaume Ripoll (Filmin), tras la polémica por el documental sobre altercados del 'procés': “No lo hemos producido, ni distribuido ni recomendado”