Scarlett Johansson, R.E.M, el creador de 'Breaking Bad' y cientos de artistas denuncian que la IA es un "robo a gran escala"

Cerca de 800 artistas, actores, músicos y escritores de Estados Unidos han firmado una carta conjunta en la que denuncian que las empresas de inteligencia artificial como OpenAI, Google, Microsoft, Meta, xAI o Anthropic están perpetrando lo que denominan un "robo a gran escala" de su trabajo.

Entre los firmantes de la campaña Stealing Isn't Innovation (Robar no es innovar) destacan las actrices Scarlett Johansson y Cate Blanchett, las bandas R.E.M., One Republic y The Roots, la cantante Cyndi Lauper, los escritores George Saunders y Jodi Picoult o el showrunner Vince Gilligan, creador de series como Breaking Bad, Better Call Saul o la reciente Pluribus.

"Impulsadas por la feroz competencia por el liderazgo en la nueva tecnología IA generativa, las empresas tecnológicas ávidas de beneficios, incluidas algunas de las más ricas del mundo y empresas respaldadas por capital privado, han copiado una enorme cantidad de contenido creativo en línea sin autorización ni pago a quienes lo crearon", denuncian en un comunicado de prensa.

Cate Blanchett tras recibir el Premio Donosti durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián / EFE / Javier Etxezarreta

Su denuncia sigue: "Esta apropiación ilegal de propiedad intelectual fomenta un ecosistema de información dominado por la desinformación, los deepfakes y una avalancha artificial insustancial de materiales de baja calidad [conocida como AI slop], lo que pone en riesgo el colapso del modelo de IA y amenaza directamente la superioridad de Estados Unidos en materia de IA y su competitividad internacional".

La campaña reclama obligar a las grandes tecnológicas a firmar acuerdos de licencia que retribuyan a los artistas por el uso de sus obras, así como el derecho a que puedan oponerse a ser explotados para entrenar los modelos de lenguaje que dan forma a aplicaciones generativas como ChatGPT, Gemini o Grok.