Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaRodaliesHuelga maquinistasTren CartagenaNominaciones OscarGroenlandiaCISElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Carta conjunta

Scarlett Johansson, R.E.M, el creador de 'Breaking Bad' y cientos de artistas denuncian que la IA es un "robo a gran escala"

"Las empresas tecnológicas ávidas de beneficios han copiado una enorme cantidad de contenido creativo en línea sin autorización ni pago a quienes lo crearon", denuncia una coalición de 800 artistas, actores, músicos y escritores de Estados Unidos

Scarlett Johansson es la protagonista de &quot;Jurassic World Rebirth&quot;, que se estrena este miércoles.

Scarlett Johansson es la protagonista de "Jurassic World Rebirth", que se estrena este miércoles.

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cerca de 800 artistas, actores, músicos y escritores de Estados Unidos han firmado una carta conjunta en la que denuncian que las empresas de inteligencia artificial como OpenAI, Google, Microsoft, Meta, xAI o Anthropic están perpetrando lo que denominan un "robo a gran escala" de su trabajo.

Entre los firmantes de la campaña Stealing Isn't Innovation (Robar no es innovar) destacan las actrices Scarlett Johansson y Cate Blanchett, las bandas R.E.M., One Republic y The Roots, la cantante Cyndi Lauper, los escritores George Saunders y Jodi Picoult o el showrunner Vince Gilligan, creador de series como Breaking Bad, Better Call Saul o la reciente Pluribus.

"Impulsadas por la feroz competencia por el liderazgo en la nueva tecnología IA generativa, las empresas tecnológicas ávidas de beneficios, incluidas algunas de las más ricas del mundo y empresas respaldadas por capital privado, han copiado una enorme cantidad de contenido creativo en línea sin autorización ni pago a quienes lo crearon", denuncian en un comunicado de prensa.

Cate Blanchett tras recibir el Premio Donosti durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Cate Blanchett tras recibir el Premio Donosti durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián / EFE / Javier Etxezarreta

Su denuncia sigue: "Esta apropiación ilegal de propiedad intelectual fomenta un ecosistema de información dominado por la desinformación, los deepfakes y una avalancha artificial insustancial de materiales de baja calidad [conocida como AI slop], lo que pone en riesgo el colapso del modelo de IA y amenaza directamente la superioridad de Estados Unidos en materia de IA y su competitividad internacional".

Noticias relacionadas

La campaña reclama obligar a las grandes tecnológicas a firmar acuerdos de licencia que retribuyan a los artistas por el uso de sus obras, así como el derecho a que puedan oponerse a ser explotados para entrenar los modelos de lenguaje que dan forma a aplicaciones generativas como ChatGPT, Gemini o Grok.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell Professional de TV3 critica el programa 'Fanzone' de Gerard Romero: 'Se han traspasado líneas rojas
  2. Paula Gallego, de niña en 'Cuéntame' a voz de la generación Z en 'Machos alfa': 'Gracias a la serie soy más atrevida
  3. Así será el gran concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi: una 'ópera contemporánea' en seis actos
  4. Fallece el diseñador Valentino, el último emperador de la moda del siglo XX, a los 93 años
  5. Iván Ferreiro: 'Hay una presión muy grande sobre los artistas, cuando no somos los que mandamos en la industria
  6. Juego de tronos' en versión sucia, sencilla y a ras de tierra: llega 'El caballero de los Siete Reinos
  7. La importancia del detalle
  8. Jaume Ripoll (Filmin), tras la polémica por el documental sobre altercados del 'procés': “No lo hemos producido, ni distribuido ni recomendado”

Crítica de 'Hamnet': sobre el duelo por la pérdida de un hijo y cómo esa tragedia dio pie a la escritura de ‘Hamlet’

Crítica de 'Hamnet': sobre el duelo por la pérdida de un hijo y cómo esa tragedia dio pie a la escritura de ‘Hamlet’

Crítica de 'La virgen de la tosquera': retrato de una adolescencia en llamas a partir de dos relatos de Mariana Enríquez

Crítica de 'La virgen de la tosquera': retrato de una adolescencia en llamas a partir de dos relatos de Mariana Enríquez

'Una batalla tras otra' y 'Sinners', rumbo a romper récords en las nominaciones al Oscar

Arranca el primer Sundance sin Robert Redford y el que será el último en Utah

Arranca el primer Sundance sin Robert Redford y el que será el último en Utah

Scarlett Johansson, R.E.M, el creador de 'Breaking Bad' y cientos de artistas denuncian que la IA es un "robo a gran escala"

Scarlett Johansson, R.E.M, el creador de 'Breaking Bad' y cientos de artistas denuncian que la IA es un "robo a gran escala"

Óscar Casas se transforma en piloto de Moto GP en 'Ídolos': "¿Cómo se pueden jugar la vida y ponerse a 350 kilómetros por hora todos los fines de semana?"

Óscar Casas se transforma en piloto de Moto GP en 'Ídolos': "¿Cómo se pueden jugar la vida y ponerse a 350 kilómetros por hora todos los fines de semana?"

Ursula Andress, la primera 'chica Bond', denuncia a su asesor financiero por una estafa de 19 millones de euros

Ursula Andress, la primera 'chica Bond', denuncia a su asesor financiero por una estafa de 19 millones de euros

Miquel Aguirre, autor de 'Els plans del Míster': "La lealtad por el fútbol pasa por delante de muchas otras cosas"

Miquel Aguirre, autor de 'Els plans del Míster': "La lealtad por el fútbol pasa por delante de muchas otras cosas"