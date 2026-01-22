Óscar Casas se transforma en piloto de Moto GP en 'Ídolos': "¿Cómo se pueden jugar la vida y ponerse a 350 kilómetros por hora todos los fines de semana?"

Este viernes 23 de enero llega a los cines 'Ídolos', película ambientada en el Campeonato Mundial de MotoGP y protagonizada por Óscar Casas. Como parte de su preparación para la cinta, rodada en circuitos reales durante la competición, el actor se sometió a un intenso entrenamiento que incluyó bajar de peso hasta alcanzar el requerido para los pilotos profesionales.

"Empecé como un mes y medio antes con entrenamientos de moto, tanto simuladores como Moto2", rememora Casas en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. En el filme, dirigido por Mat Whitecross, el actor interpreta a Edu, un joven piloto que se encuentra en un punto de inflexión en su carrera cuando conoce a Luna, a quien da vida Ana Mena y que le hará replantearse sus prioridades.

Desirée Popper, Ana Mena, Óscar Casas, Claudio Santamaria, Enrique Arce y Mat Whitecross durante el estreno de la película 'Ídolos', a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). / Francisco Guerra / Europa Press

"Me enseñaron a colocar el cuerpo, además de bajar un poco de peso y ponerme un poco más delgado", detalla el actor. "Los motoristas tienen que tener un cuerpo muy delgadito para tapar el mínimo de viento posible e ir mas rápidos", explica. El rodaje de 'Ídolos' se desarrolló en circuitos profesionales de MotoGP como Misano (Italia), Motegi (Japón) y Circuit of the Americas (Austin, Estados Unidos), así como en circuitos españoles como los de Barcelona, Valencia, Jerez y el Motorland de Aragón.

"Se juegan la vida cada fin de semana"

"Y luego, sobre todo, pues empaparme del mundo entero de MotoGP y lo que significa para ellos", continúa Casas, explicando que entender la mentalidad de los profesionales que arriesgan su vida practicando este deporte también fue clave durante su preparación para la película.

El actor Óscar Casas y la cantante Ana Mena durante el estreno de la película 'Ídolos', a 21 de enero de 2026, en Madrid. / Francisco Guerra / Europa Press

"Había una primera pregunta, que a partir de ahí empecé a tirar de un hilo, que era: ¿Cómo puede ser que estas personas se jueguen la vida cada fin de semana?", relata, apuntando que esa cuestión le sirvió como punto de partida para comenzar a construir su personaje.

"Lo primero que pensé fue: '¿Cómo se pueden jugar la vida y ponerse a 350 kilómetros por hora todos los fines de semana? Es realmente psicopático y no pueden ser todos unos psicópatas'. Y no es así; son muy humanos, pero lo que tienen es una pasión y una obsesión por las motos", incide. "Cada piloto que he conocido solo te hablan de motos, es su todo. Entonces es la manera en la que pueden ponerse a ese límite cada fin de semana", explica.