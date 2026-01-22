Premios Oscar
Oscar 2026: Lista completa de nominados con 'Los pecadores' y 'Una batalla tras otra' como favoritas a los premios
La 98ª edición de los premios se celebrará el domingo 15 de marzo
'Sirat' estará por partida doble en la fiesta de los Oscar del 15 de marzo
La 98ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) y la Academia ya ha dado a conocer quienes competirán por hacerse con cada estatuilla. Con nada más y nada menos que 16 nominaciones, 'Los pecadores' no solo es el filme que esta edición opta a más galardones, sino que además se convierte en el largometraje más nominado de la historia de los premios. A la cinta de Ryan Coogler le sigue de cerca Una batalla tras otra, con 13 nominaciones.
Después, 'Valor sentimental' 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', con nueve nominaciones cada una, y 'Hamnet' de Chloé Zhao, con ocho candiaturas. Por otro lado, la española Sirat ha sido una de las seleccionadas a mejor película internacional y opta también al premio a mejor sonido.
Esta es la lista completa de nominados a la 98. edición de los premios Oscar:
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Joachim Trier - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Los pecadores
Mejor actor
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Los pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
Mejor actriz
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada
- Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning - Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - Los pecadores
- Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Los pecadores
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Stellan Skarsg*rd - Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
- Sirat (España)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor canción original
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - Las guerreras k-pop
- I Lied To You - Los pecadores
- Sweet dreams of joy - Viva Verdi
- Train dreams - Sueños de trenes
Mejor guion original
- Robert Kaplow - Blue Moon
- Jafar Panahi - Un simple accidente
- Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental
- Ryan Coogler - Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Will Tracy - Bugonia
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet
- Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
- Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejores efectos especiales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- National Treasure
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Plan de jubilación
- The three sisters
Mejor cortometraje
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
