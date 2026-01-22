Oscar 2026: Lista completa de nominados con 'Los pecadores' y 'Una batalla tras otra' como favoritas a los premios

La 98ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) y la Academia ya ha dado a conocer quienes competirán por hacerse con cada estatuilla. Con nada más y nada menos que 16 nominaciones, 'Los pecadores' no solo es el filme que esta edición opta a más galardones, sino que además se convierte en el largometraje más nominado de la historia de los premios. A la cinta de Ryan Coogler le sigue de cerca Una batalla tras otra, con 13 nominaciones.

Después, 'Valor sentimental' 'Marty Supreme' y 'Frankenstein', con nueve nominaciones cada una, y 'Hamnet' de Chloé Zhao, con ocho candiaturas. Por otro lado, la española Sirat ha sido una de las seleccionadas a mejor película internacional y opta también al premio a mejor sonido.

Esta es la lista completa de nominados a la 98. edición de los premios Oscar:

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor dirección

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Los pecadores

Mejor actor

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Los pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si tuviera piernas te daría una patada

Kate Hudson - Song Song Blue (Canción para dos)

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Los pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Los pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stellan Skarsg*rd - Valor sentimental

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind (Túnez)

Mejor película de animación

Arco

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor canción original

Dear Me - Diane Warren: Relentless

Golden - Las guerreras k-pop

I Lied To You - Los pecadores

Sweet dreams of joy - Viva Verdi

Train dreams - Sueños de trenes

Mejor guion original

Robert Kaplow - Blue Moon

Jafar Panahi - Un simple accidente

Ronald Bronstein y Josh Safdie - Marty Supreme

Joachim Trier y Eskil Vogt - Valor sentimental

Ryan Coogler - Los pecadores

Mejor guion adaptado

Will Tracy - Bugonia

Guillermo del Toro - Frankenstein

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell - Hamnet

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Clint Bentley y Greg Kwedar - Sueños de trenes

Mejor sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirat

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejores efectos especiales

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor montaje

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

National Treasure

Los pecadores

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor corto de animación

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Plan de jubilación

The three sisters

Mejor cortometraje

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

Mejor cortometraje documental