Ya es oficial: Morante reaparecerá el Domingo de Resurrección en la Maestranza y estará cuatro tardes en el abono

Ya es oficial. Morante de la Puebla ha llegado a un acuerdo con José María Garzón y reaparecerá el próximo Domingo de Resurrección en la Maestranza con un cartel rematado junto a Roca Rey y David de Miranda, según ha avanzado el periodista Zabala de la Serna y ha podido confirmar este periódico.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía existía "un acuerdo verbal" este miércoles tras meses de negociaciones, algo que ha hecho oficial la empresa Lances de Futuro horas después. De esta forma, el torero de la Puebla regresa al coso del Arenal seis meses después tras haber anunciado su histórica retirada el pasado 12 de octubre en las Ventas en las que aclaró que "no era una retirada, sino un descanso".

Aquella cita, día de la Hispanidad ,, quedó recordada en las páginas doradas de la tauromaquia por la trascendencia de la cita. La temporada de 2024 fue apoteósica por el genio de la Puebla con triunfos históricos por toda España.

Los rumores del regreso de Morante de la Puebla

Desde aquel día no han parado los rumores de su regreso: entrevista en Clarín de RNE, encargos de vestidos de torear al sastre y hasta su reaparición en la Goyesca de Ronda. Es una noticia que ha sorprendido al mundo del toro ya que el propio empresario Garzón indicó que "habría que tener cautela y respetar las circunstancias de Morante" en la rueda de prensa celebrada la pasada semana. En cualquier caso, dejó claro que el torero cigarrero estaría en Sevilla "cuando él quiera".

Fuentes del mundo del toro expresaban que había dos abonos preparados; uno esperando el regreso de Morante de la Puebla y el otro con la ausencia del genio. Lo que es cierto que Garzón intentó convenverlo por todas las maneras dejando constancia de su visita a La Huerta de San Antonio hace pocos días: "Soñando". Así tituló la fotografía colgada en su Whastapp. Desde entonces la espera parece que ha llegado a su fin y Garzón ha conseguido contratar a Morante de la Puebla.

Cinco tardes para Morante de la Puebla en Sevilla

Además, no será la única tarde que estará presente en la Maestranza. Serán en total cuatro tardes en las que Morante haga el paseíllo en Sevilla; Resurrección, Corpues y dos de Feria de Abril. La empresa dejará "un hueco en San Miguel por si el maestro quisiera torear o para otro triunfador", tal y como informa la propia empresa. Es el pilar fundamental del abono maestrante y sentirá la responsabilidad de llevar el peso de la tauromaquia. Otra temporada más.

Garzón ha agradecido a Morante su confianza y compromiso con la Maestranza por la decisión de torear este año en Sevilla, coincidiendo además con el primer año de gestión del coso sevillano por parte de Lances de Futuro.

La presentación de los carteles será el 9 de febrero

Cabe recordar que la presentación de los carteles se celebrará el próximo lunes 9 de febrero en el Cartuja Center tal y como informó El Correo de Andalucía. Allí se despejarán todas las incógnitas sobre las combinaciones de carteles y los toreros que integrarán la temporada sevillana.

En estos meses, Morante de la Puebla ha estado alejado de los focos mediáticos en Portugal tratándose de los problemas de salud que acarrea. La última aparición pública fue en la presentación de los carteles de los encierros de la Puebla del Río que se celebrarán este fin de semana, dando el pistoletazo de salida a la temporada sevillana. Casualmente será el torero que inicie la temporada en el ruedo de la Maestranza y el primer torero de la era Garzón, si todo sigue el plan previsto.