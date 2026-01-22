En Directo
Julio Iglesias, hoy en directo: última hora sobre los conversaciones de las denunciantes publicadas por el cantante, y todas las reacciones
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. Interrogará a las denunciantes como testigos protegidos. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.
A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.
Iglesias publica conversaciones de las denunciantes
Julio Iglesias ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente ha recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece querer demostrar su inocencia.
"La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", señala el cantante en un comunicado que incluye en su perfil junto a capturas de pantalla de esos mensajes. Dice que Instagram es el "único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", después de que la Fiscalía española no le permitiera ejercer su defensa en el procedimiento que se ha iniciado en este país.
Más denuncias de extrabajadores
Ahora se conoce que hay otros exempleados que ya comenzaron acciones legales contra Julio Iglesias en 2020. Tres exempleados que trabajaron durante años en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) también interpusieron una demanda contra el cantante por considerar que sus despidos, durante la pandemia, fueron improcedentes y sin las garantías laborales correspondientes. ElDiario.es, que publicó en exclusiva la denuncia de las dos exempleadas contra el cantante, ha compartido también la batalla legal que Rogelio y Eleuterio Villanueva, hermanos dominicanos que trabajaron durante décadas en la villa del cantante, iniciaron en el año 2020 y que, seis años después, sigue abierta.
Cristina Gallardo
¿Se sentará Julio Iglesias ante un juez en España?
Antes de investigarle, la Fiscalía debe decidir si es competente. ¿Puede un español ser sentado ante un juez en España cuando los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen se han cometido fuera del país, y además presuntamente contra víctimas no españolas? Esto es lo que se trata de establecer en este momento. Superar este primer escollo es lo que determinará si comienza realmente o no una investigación de carácter penal contra el famoso artista.
Julio Iglesias niega que la Audiencia Nacional pueda investigar la denuncia
Julio Iglesias ha pedido este lunes el archivo de la investigación abierta contra él por abusos sexuales por "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles, y, en consecuencia, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".
El artista solicita además tener acceso a las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia interpuesta contra él basada en el testimonio de dos mujeres, "una empleada del servicio doméstico y una compañera fisioterapeuta", tal y como reveló elDiario.es.
Ana Terradillos, "en shock" al conocer el caso de Julio Iglesias
El caso de Julio Iglesias ha conmovido a todo un país que admiraba al artista y ha provocado multitud de reacciones en el ámbito mediático. Ana Terradillos mostraba su opinión al respecto hace tan solo unos días en la cena de nominados de los Premios Iris celebrada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audovisual y aseguraba estar "en shock".
"Para estas cosas soy muy prudente", aseguraba la periodista, pero dejaba claro que está "siempre con las víctimas" aunque "utilizo mucho también lo de la presunción de inocencia, para todos".
En cuanto a las denuncias de las exempleadas del hogar, comentaba que "lo que me ha llamado mucho la atención como persona que hace información es lo polarizado de las opiniones que he estado leyendo y que he estado viendo, con un tema que no deja de ser algo que no es político".
Además, considera que un tema con tanta trascendencia mediática como esta "pasa factura", a pesar de que reconocía que se trata de "una investigación muy exhaustiva la que han hecho los compañeros de eldiario.es y Univisión porque son tres años de investigación".
Juan José Hidalgo (Air Europa): "Yo por Julio Iglesias doy la vida"
El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hildalgo, ha asegurado este viernes que daría "la vida" por el cantante Julio Iglesias, del que es amigo muy cercano desde hace muchos años.
Preguntado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, por si considera que se trata de una operación para desprestigiar a Julio Iglesias, Hidalgo ha declinado opinar, pues "para eso está la Justicia" y se trata de "él y de las personas que le han denunciado", y ha añadido que "yo por Julio (Iglesias) doy la vida".
"Si me la pide mañana se la doy, porque de verdad es íntimo amigo mío y lo voy a defender", porque "es el hombre más internacional que tenemos, el más universal, y yo desde luego daría todo lo que me fuera posible por Julio", ha afirmado.
Vaitiare habla del sexo con Julio en Telecinco
La que fuera pareja del cantante en los 80 se ha sentado en el de '¡De viernes!' de Telecinco para hablar de esa etapa de su vida. Ha rectificado algunos contenidos de su propio libro de memorias, 'Muñeca de trapo': "No hemos tenido una mujer cada noche en la cama. Lo hemos hecho algunas veces porque queríamos explorar. Lo hicimos, pero no había una mujer cada noche en nuestra cama", ha asegurado en la entrevista. En cuanto a estos tríos que la pareja mantenía en su momento, Vaitiare ha confesado: "Él me los proponía".
EUROPA PRESS
Miguel Ángel Muñoz: "El mundo entero está conmocionado"
Miguel Ángel Muñoz hizo de Julio Iglesias en la serie de Miguel Bosé y ahora la pregunta es obligada: ¿qué piensa de las denuncias que han salido a la luz de dos exempleadas del hogar por agresiones sexuales? El actor se ha dejado ver en los Premios Iris y ha respondido sin pelos en la lengua.
"Es una pregunta muy capciosa con todo lo que está pasando, pero creo que es muy grave, es algo tremendo que creo que toda España y el mundo entero está conmocionado con una noticia así", ha dicho.
Miguel ha asegurado que es un tema que "hay que tratarlo con muchísimo respeto", sobre todo por "las personas que han denunciado y también al personaje" y ha recordado que "hasta que se resuelva lo que tenga que ser pues pueda haber cierta presunción de inocencia".
La opinión de Lydia Lozano
Entre las reacciones al caso de Julio Iglesias destacan la de los periodistas que han seguido su trayectoria. Europa Press, por ejemplo, ha recabado la opinión de Lydia Lozano , que ha asegurado que el comunicado que el artista ha hecho público por redes sociales "se lo ha mandado su abogado". "No creo ni que lo haya escrito él", ha asegurado. La colaboradora de televisión ha mostrado su apoyo a la mujer del cantante asegurando que ella no puede hacer nada ante estas acusaciones y ha recordado que "ha sido muda toda la vida, nunca ha hablado, era la perfecta mujer al lado de un artista como él, que ni se pronuncia, ni habla, ni da posados, ni nada". "¿Qué va a hacer? Si lleva desde la Covid viviendo en Indian Creek. Entonces, que no me digan a mí que esto es un matrimonio al uso", ha asegurado.
Europa Press
El Gobierno da "credibilidad" a las denunciantes de Julio Iglesias pero recuerda que "tiene derecho a defenderse"
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el Ejecutivo da "credibilidad" a las denunciantes de agresión sexual y maltrato contra el cantante Julio Iglesias, al tiempo que ha recordado que el artista "tiene todo el derecho a defenderse". La ministra ha asegurado que la posición del Gobierno es "siempre al lado de las víctimas" y ha defendido la necesidad de otorgar "credibilidad" a quienes denuncian violencia de género "en este y en cualquier otro caso", unos hechos que, según ha señalado, han causado "shock" en el conjunto de la ciudadanía.
Asimismo, ha insistido en que el procedimiento debe resolverse en el ámbito judicial. "Esto está en manos de la Justicia, que llegará hasta el final de este asunto", ha señalado la portavoz del Ejecutivo.
