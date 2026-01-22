Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaAccidente Rodalies GelidaHuelga maquinistasBarçaGroenlandiaBasurasMuseu PicassoCuétaraJuntsElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

En Directo

Julio Iglesias, hoy en directo: última hora sobre los conversaciones de las denunciantes publicadas por el cantante, y todas las reacciones

Archivo - CONCIERTO DE JULIO IGLESIAS EN MARBELLA

Archivo - CONCIERTO DE JULIO IGLESIAS EN MARBELLA / EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. Interrogará a las denunciantes como testigos protegidos. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell Professional de TV3 critica el programa 'Fanzone' de Gerard Romero: 'Se han traspasado líneas rojas
  2. Paula Gallego, de niña en 'Cuéntame' a voz de la generación Z en 'Machos alfa': 'Gracias a la serie soy más atrevida
  3. Así será el gran concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi: una 'ópera contemporánea' en seis actos
  4. Fallece el diseñador Valentino, el último emperador de la moda del siglo XX, a los 93 años
  5. Iván Ferreiro: 'Hay una presión muy grande sobre los artistas, cuando no somos los que mandamos en la industria
  6. Juego de tronos' en versión sucia, sencilla y a ras de tierra: llega 'El caballero de los Siete Reinos
  7. La importancia del detalle
  8. Jaume Ripoll (Filmin), tras la polémica por el documental sobre altercados del 'procés': “No lo hemos producido, ni distribuido ni recomendado”

Julio Iglesias, hoy en directo: última hora sobre los conversaciones de las denunciantes publicadas por el cantante, y todas las reacciones

El lago de la zona del Bages donde la artista pop Júlia Collado Riu (antes Iris Deco) encuentra sus melodías

El lago de la zona del Bages donde la artista pop Júlia Collado Riu (antes Iris Deco) encuentra sus melodías

Edu Soto hace parada en Badajoz con 'Más vale solo que ciento volando. Revolution'

Edu Soto hace parada en Badajoz con 'Más vale solo que ciento volando. Revolution'

La barbarie

La barbarie

Strafalari, el espectáculo de Mag Lari en Madrid, encara su recta final: última función el 8 de febrero

Librería The Secret Kingdoms: Inglaterra en Madrid

Librería The Secret Kingdoms: Inglaterra en Madrid

'Pícnic extraterrestre', de Arkadi y Borís Strugatski: la visitación

'Pícnic extraterrestre', de Arkadi y Borís Strugatski: la visitación

La politóloga Cristina Monge gana el Premio Paidós con el ensayo 'Contra el descontento'

La politóloga Cristina Monge gana el Premio Paidós con el ensayo 'Contra el descontento'