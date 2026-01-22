El Festival Llum acogerá dos obras inéditas de Albert Serra y Laia Estruch

El Festival Llum BCN 2026, que llega a su 15a edición este febrero, acogerá en su programación dos obras inéditas del cineasta Albert Serra y la artista visual Laia Estruch, que se suman a las iniciativas de otros 10 artistas y 18 escuelas de diseño, artes y arquitectura de la ciudad.

El festival, que tendrá lugar el fin de semana del 6, 7 y 8 de febrero en los barrios de Poblenou y Llacuna y ha sido presentado este jueves en el Palau de la Virreina de Barcelona, contará con tres itinerarios diferentes a través de las 30 instalaciones lumínicas propuestas para esta edición.

Presentación del festival Llum BCN hoy en Barcelona. / EUROPA PRESS / Europa Press

La directora artística del Llum, Maria Güell, que encara su última edición al frente del certamen, lo define como "un festival intencionadamente urbano", que tiene como objetivo "dar la posibilidad a los artistas de trabajar en este entorno hiperfuncional" y ofrecer una "reapropiación del espacio para el ciudadano" gracias al arte.

La obra que ha desarrollado Serra para el festival, titulada 'Aquesta nit' y situada en la fachada del Disseny Hub Barcelona, en la Plaza Santiago Pey, acerca el lenguaje cinematográfico del cineasta, que, para Serra, era imprescindible que "no fuera una cosa decorativa".

"Hacer cosas sin que haya presencia humana, por más artista que sea, termina siendo una cosa decorativa. Por muy pequeña que fuera, tenía que haber una pequeña emoción, un misterio", ha explicado el artista sobre la pieza, que ha reconocido que no cuenta con "narrativa" alguna, pero "no es un videoclip".

Por otro lado, aunque el festival apueste por acercar estas muestras a edificios y fachadas de la ciudad, algunas instalaciones y propuestas han sido trasladadas al interior, como es el caso de 'Serres' de Cabosanroque, que estará dentro del Disseny Hub, y 'Aüc', de la artista Laia Estruch, que podrá verse en el Museo de Historia de Barcelona y será una propuesta entre la escultura y la performance.

Según Estruch, la idea de 'Aüc' parte del holograma y de cuestionarse cómo "podría continuar el cuerpo en el futuro teniendo vigencia más allá del vídeo" y "convertirlo en un mundo".

La propuesta consiste en un "cuerpo de luz", como lo ha definido la artista, paseándose por el espacio, una performance que, como ha detallado Estruch, "tiene un punto muy espiritual".

En la programación de esta edición también destaca 'Mantra Intervention', la instalación del estudio MO:YA, de los diseñadores Werner Huber y Roland Maricher, que estará en la fachada del edificio de RBA.

Este año, Barcelona es la sede de la Capital Mundial de la Arquitectura y, como novedad, el festival llegará a los diez distritos de la ciudad.

Según el director de programas culturales del Ayuntamiento, Esteve Carames, "era importante dar la bienvenida a la capitalidad con una fiesta" y es por este motivo que el festival, junto con el consistorio, han organizado diez instalaciones, una por distrito.