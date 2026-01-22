Edu Soto hace parada en Badajoz con 'Más vale solo que ciento volando. Revolution'

El humorista Edu Soto visita este domingo (19.00 horas) el teatro López de Ayala de Badajoz para presentar su último espectáculo ‘Más vale solo que ciento volando. Revolution’. Se trata de una comedia única e impredecible que combina monólogos, con música, improvisación e interacción con el público.

Con 'Más vale solo que ciento volando Revolution’, Edu Soto consolida la trilogía ‘Más vale solo que ciento volando’. Cantar y bailar son solo una parte del espectáculo, ya que, como siempre, se meterá en la piel de un sinfín de personajes. Cada función es diferente y siempre depara alguna sorpresa.

El actor y humorista lleva al público a explorar su arte en solitario sobre el escenario y, sobre todo, los ‘pájaros’ que revolotean en su cabeza, esos mismos que nunca olvidan los espectadores desde la primera vez que lo vieron.

Las entradas están a punto de agotarse y tienen un precio de 18 euros en anfiteatro y 20 euros en butaca de patio. El espectáculo tiene una duración de 90 minutos y está recomendado para mayores de 14 años.

Polifacético

Edu Soto se ha convertido en uno de los artistas más polifacéticos y multidisciplinares de España. Catalán de nacimiento y corazón, afincado en Madrid, ciudad que ama y donde ha seguido creciendo como artista. Es actor, cantante, músico, bailarín y un auténtico maestro de la improvisación y la interpretación. Ha trabajado en cine, teatro, televisión y musicales, que han destacado en la reconocida Gran Vía madrileña. Pocas cosas se le resisten a este artista y aún menos son los que pueden hacer tanto como él. Un genio del humor, la comedia y también del teatro clásico, como ha demostrado en muchas ocasiones.

El humorista descubrió su vocación artística cuando estaba todavía estudiando en el instituto, tras lo que se matriculó en una escuela privada de teatro, en la que se formó durante dos cursos.

Años más tarde acudió a un casting de la productora de Andreu Buenafuente, El Terrat, y le encargaron que se metiera en la piel de un friki. El intento cuajó y el artista empezó a formar parte de la plantilla fija de colaboradores de Buenafuente. Junto al presentador encarnó a uno de los personajes que más popularidad El Neng de Castefa. A partir de ahí, ha participado en programas de televisión, obras de teatro y películas, entre otros muchos proyectos, convirtiéndose en un personaje muy conocido y querido por el gran público.

Noticias relacionadas

Edu Soto también es un apasionado de la música y ha liderado su propia banda, llamada D2.